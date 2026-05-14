我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（14）日開盤上漲121.73點、來到41374.5點，隨後站上42000點，盤中最高來到42205.62點，不過隨後遇到賣壓襲擊，再度失守42000點，終場上漲377.25點或0.91%，收在41751.75點，成交量為1.21兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲2.2點、來到422.74點，盤中最高來到431.74點，再創新高，終場上漲6.03點或1.43%，收在426.57點，成交量為3049.75億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、聯電、旺宏、彩晶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、華邦電、旺宏、群創。權值股漲跌互見，權王台積電開盤上漲30元、來到2250元，最後一盤爆出買單，拉動股價終場收今日最高價2270元，上漲50元或2.25%，挹注大盤指數就有402點；台達電開盤上漲45元、來到2210元，盤中最高來到2250元，不過隨後漲勢收斂，尾盤遇壓翻黑，終場下跌10元或0.46%，收在2155元，拖累大盤指數就有8點；聯發科開盤上漲90元、來到3590元，盤中最高來到3590元，不過隨後遇壓翻黑，終場下跌90元或2.58%，收在3405元。今日盤面焦點在於記憶體族群，華邦電午盤點火，終場收在漲停價134元，南亞科上漲逾6%，力積電上漲逾2%，旺宏則是表現震盪，盤中數度翻黑，終場則是小漲0.6%。設備股也同步走強，旺矽、翔名、明遠精密、日揚、固緯、昇陽半導體、單井、瑞耘、揚博、陽程攻上漲停板，聖暉*、朋億*、穎崴上漲逾6%。光學鏡頭概念股也同步走高，指標股大立光攻上漲停價3135元，帶動玉晶光、聯一光、今國光、久禾光、澤米攻上漲停板，玉晶光上漲逾8%，揚明光上漲逾7%，百辰上漲逾6%。