台北股市今（14）日開盤上漲121.73點、來到41374.5點，隨後站上42000點，盤中最高來到42205.62點，不過隨後遇到賣壓襲擊，再度失守42000點，終場上漲377.25點或0.91%，收在41751.75點，成交量為1.21兆元。

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中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲2.2點、來到422.74點，盤中最高來到431.74點，再創新高，終場上漲6.03點或1.43%，收在426.57點，成交量為3049.75億元。

今日個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、聯電、旺宏、彩晶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、華邦電、旺宏、群創。

權值股漲跌互見，權王台積電開盤上漲30元、來到2250元，最後一盤爆出買單，拉動股價終場收今日最高價2270元，上漲50元或2.25%，挹注大盤指數就有402點；台達電開盤上漲45元、來到2210元，盤中最高來到2250元，不過隨後漲勢收斂，尾盤遇壓翻黑，終場下跌10元或0.46%，收在2155元，拖累大盤指數就有8點；聯發科開盤上漲90元、來到3590元，盤中最高來到3590元，不過隨後遇壓翻黑，終場下跌90元或2.58%，收在3405元。

今日盤面焦點在於記憶體族群，華邦電午盤點火，終場收在漲停價134元，南亞科上漲逾6%，力積電上漲逾2%，旺宏則是表現震盪，盤中數度翻黑，終場則是小漲0.6%。

設備股也同步走強，旺矽、翔名、明遠精密、日揚、固緯、昇陽半導體、單井、瑞耘、揚博、陽程攻上漲停板，聖暉*、朋億*、穎崴上漲逾6%。

光學鏡頭概念股也同步走高，指標股大立光攻上漲停價3135元，帶動玉晶光、聯一光、今國光、久禾光、澤米攻上漲停板，玉晶光上漲逾8%，揚明光上漲逾7%，百辰上漲逾6%。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...