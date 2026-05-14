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台中市一家醫美診所女員工向市議員林祈烽陳情，指遭診所要求和另名員工半裸互拍，以練習拍攝隆胸手術照，還要上傳到診所大廳的公用電腦，供男主管檢視，受害者至少12人，根本是性騷、職場霸凌！事後部分員工提告，女員工被辭退、檢方採信「員工教育訓練」的說法不起訴。市長盧秀燕承諾，會請相關局處研議規範，比如須簽切結書才可拍攝。台中市議會今（14）日進行總質詢，民進黨議員林祈烽指出，北屯區有一家醫美診所女員工向他陳情，參加診所教育訓練時，被要求兩人一組只穿一件內褲進入拍照室，互拍對方胸部各種角度，理由是「練習拍攝隆胸手術照片」。女員工控訴，診所規定練習拍攝的相關影像，要上傳到大廳電腦給主管確認，但大廳監視器看得到電腦螢幕，且診所有男性員工，執行長也是男性，她當下表示不願拍攝時，執行長還皺眉表示「不能理解有什麼問題」。林祈烽說，第一波半裸拍攝令員工感到不適，第二波才改胸貼，女員工事後越想越不對，由3位同事陪同報警，診所竟直接將她辭退，還要求簽下自願離職書，強調只用服從性高的人。該案移送台中地檢署後，檢察官採信診所說詞不起訴，女員工在網路揭露此事，發現開業一年多的診所，至少12名女性受害。林祈烽認為這不會是單一個案，愛爾麗診所偷拍事件後，市府推動「反針孔專案稽查」，保障消費者權益之餘，也該保護被職場霸凌的醫美診所員工。勞工局長林淑媛表示，市府已主動發函給該醫美診所，調查是否違反《就業服務法》中的隱私權益，若確實違反法令，市府將裁處6萬元到30萬元罰鍰。盧秀燕答詢時，認為醫美診所作法非常離譜，市府尊重檢方的不起訴處分，但人民的就業隱私權應該獲得保護，行政法的部分還是要查。她將要求衛生局行文各醫美診所，除非有特殊狀況，不得要求員工寬衣解帶。此外，醫美偷拍風波之後，衛福部正進行制定指引，屆時包括裸露的程度、照片如何使用與保存，會有一套準則可以依循。