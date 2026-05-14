我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志於母親節發文。（圖／翻攝自Facebook@Namewee 黃明志）

▲黃明志於開庭前一日發文。（圖／翻攝自Facebook@Namewee 黃明志）

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）14日早晨以輪椅代步，現身吉隆坡法庭。黃明志因2025年10月遭指控持有1.57克冰毒及0.78克壯陽藥，曾於今年4月29日開庭。當時檢察官稱，不接受黃明志提交的陳情書，也不同意撤銷控訴。馬來西亞媒體《星洲網》報導，4月底時，法庭擇定5月29日再次開庭，後改至14日，日期提前原因不明。但據稱案情有新進展。根據《星洲網》記者觀察，14日上午，黃明志的代表律師皆已到場，但由於檢察官在處理其他案件，因此直到9時50分仍未開庭。根據控狀，黃明志被控非法持有1.57克冰毒及0.78克壯陽藥，觸犯馬來西亞《危險毒品法令》及《毒藥法令》。若罪名成立，兩項罪名分別最高可判處5年監禁及 10 萬與5萬令吉的罰款。上週末適逢母親節，黃明志才發文向媽媽道歉，「對不起讓你操心了」。他表示，今年的母親節回不了家，「因為我還有更重要的事情要解決。」他寫下：「再給我幾天時間，我會證明，我依然是那一個讓你驕傲的那個孩子～」而就在開庭前一天，剛好是馬來西亞513種族衝突事件屆滿57週年，黃明志也特別以馬來文發文，強調：「無論種族、膚色或宗教信仰。我們都是馬來西亞人！不要讓政治分裂我們，那是愚人的伎倆。」1969年5月13日，吉隆坡爆發馬來人與華人之間的嚴重種族衝突，造成多人死傷，被視為馬來西亞史上最黑暗事件之一。相關檔案迄今未完全公開，「513事件」長期以來仍是大馬社會高度敏感議題。