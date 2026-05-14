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川習會今（14）日在北京人民大會堂登場，外界聚焦美中領導人提及台灣議題，對此中共國家主席習近平稱台灣議題若能處理好，美中兩國就能保持穩定，台獨與台海和平水火不容，是中美雙方最大公約數。對此行政院表示，中國的軍事威脅才是對台海以及印太地區的不安全因素，持續強化國防有效共同嚇阻才是確保區域和平的最大關鍵。對於川習會今日登場，是否將影響美國對台軍購，行政院發言人李慧芝表示，對於任何有助區域情勢穩定、管理威權擴張可能帶來的風險，政府都是正面看待，也持續跟美方共同努力，過程中國安、外交團隊都與美方密切聯繫，美方也多次重申對台堅定支持的明確立場，非常感謝美國長期以來在各個層面對我國的支持。至於習近平稱台灣議題若能處理好，美中兩國就能保持穩定，台獨與台海和平水火不容，是中美雙方最大公約數。李慧芝回應，中國的軍事威脅才是對台海以及印太地區的不安全因素，持續強化國防有效共同嚇阻才是確保區域和平的最大關鍵。