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美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日舉行「川習會」進行雙邊會談，引起全球關注。外媒消息指出，川習會已經在稍早結束，歷時時間是原先預計時間的2倍。習近平14日上午10點，在人民大會堂前舉行歡迎儀式迎接川普的到來。兩人約莫在10點32分左右進入人民大會堂展開雙邊會談，雙方就台灣問題、貿易以及美中關係中的其他分歧進行了討論。外媒稍早在12點44分左右報導指出，雙邊會談已經結束，持續了約2小時15分，是原先預計時長1小時的兩倍。這次會晤為閉門會談，白宮在會後並未發布官方聲明。不過中國官媒《新華社》報導稱，習近平向川普表示，如果台灣問題處理不當，美中兩國將會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。在此之前，川普和習近平在人民大會堂發表了開幕致詞。川普對習近平讚不絕口，稱習是「偉大的領導人」，並表示「很榮幸能成為您的朋友」。美聯社報導指出，習近平在開幕致詞中語氣更為言數，他表是西忘每中兩國能夠必免衝圖，同時指出歷史和世界都在質疑兩國能否超越「修昔底德陷阱」，建構大國關係新模式。習近平在會見美國商界領袖後，與川普前往天壇參觀。在今日稍晚，將會舉辦國宴宴請川普。