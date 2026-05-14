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混亂場面折射出中美文化差異

美國總統川普今（14日）在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤，而在雙方代表團進入閉門會議前，現場還發生一段小插曲，由於媒體記者眾多場外場面一度混亂，有一位女性反覆大喊「White House only！White House only！」據傳是一名白宮女職員，因為想維持秩序而情緒激動，在北京人民大會堂清晰傳出的「White House only」，也在社群媒體上掀起討論。川普與習近平在北京人民大會堂並肩走紅毯，兩人微笑握手致意，一同檢閱儀仗隊，現場由軍樂隊演奏美國國歌和中國國歌，鳴放21響禮炮，還有安排孩童揮舞國旗與歡呼。而在歡迎儀式結束後，一行人步入北京人民大會堂場內會議室，也就是在這時候發生了混亂。從當時正在現場直播的各大外媒畫面中可以看見，走廊上人群擁擠，許多媒體記者扛著鏡頭搖晃蜂擁前進，而有一位女性不斷高呼「White House only！White House only！」想要維持秩序，據傳是一位白宮女職員，不清楚她是否在跟特定對象交談，或者單純是對現場所有往前擠的媒體喊話。隨後畫面短暫中斷，之後直播再啟時已看見中美代表團隔著長桌對坐，習近平準備發言致辭。現場短暫混亂引起的「White House only」風波在社群媒體引發熱議，有中國網友表示，「笑死了，都到了人民大會堂了，你還​White House Only。中國人可不懂，也不吃The Press Pool那一套。可能這也是中美關係的一個生動側面」。吉隆坡馬來亞大學國際與戰略研究系副教授邱英輝（Khoo Ying Hooi）也在X發文感慨表示，「在川普與習近平會晤的另一邊，攝影師們爭先恐後地擠來擠去，只為了拍到照片。每一張光鮮亮麗的外交照片背後，都隱藏著我們鮮少看到的混亂場面」。