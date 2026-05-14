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位於台中市北屯區、由國家住宅及都市更新中心興建中的社會住宅「新平好室」工地，13日上午驚傳重大火警。火勢自地下二樓迅速延燒，大量黑煙竄天，刺鼻焦味瀰漫市區，消防人員歷經超過14小時搶救，直到深夜11時許才將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡。台中市消防局指出，火警於13日上午9時30分受理報案，消防人員於9時36分抵達現場，雖在上午10時6分初步控制火勢，但因地下空間密閉、悶燒嚴重，熱能持續累積，導致火勢長時間無法完全撲滅，直至晚間11時37分才完成滅火作業。消防局表示，起火地點位於地下二樓，燃燒物為天花板塑膠模板，燃燒面積約2000平方公尺。由於高溫導致地下二樓支撐柱變形傾倒，通往地下室的車道也發生坍塌，加上鋼梁密集、空間封閉，消防人員難以深入核心區域部署水線，只能透過外圍孔洞持續灌水與排煙降溫。火場至今仍持續冒出白煙，消防單位擔心內部溫度仍高達上千度，因此持續部署消防車與人員從四面注水降溫，並維持現場警戒。臺中市政府 副秘書長張大春14日上午率相關單位前往現場勘查表示，初步了解工地當時正在進行切割作業，疑似施工過程產生明火，引燃地下室易燃材料後釀成火警，但詳細原因仍待火調人員進一步鑑定。張大春指出，市府已要求工地全面停工，後續將由環保局、都發局及勞檢處依法進行裁處與調查，並協助中央單位進行善後作業。都發局表示，待火場調查完成後，將要求施工廠商針對建築結構安全進行全面評估，並委由第三方專業單位鑑定，確認安全無虞後，市府才會同意復工。據了解，「新平好室」為中央推動的社會住宅工程，原規劃於2028年完工，預計提供154戶住宅，如今發生重大火警，也引發外界對大型工地施工安全與地下工程防火管理的關注。