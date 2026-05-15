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答案卡（卷）上作標記、顯示自己身分，或違反試場規則、秩序，情節輕微者。五科記該科違規1點，寫作測驗扣一級分。

考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

考試期間，不得隨身放置非應試用品。非應試用品包括妨害考試公平之用品，或具傳輸、通訊、錄影、照相、計算或發聲功能之物品，例如：行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等。無論是否使用或發出聲響，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

國中教育會考即將在週末登場，18萬餘名考生將在全台231個考場應試。今日下午3時至5時開放考生看考場。教育部呼籲，考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。若真的無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。全國試務會提醒，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應在考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。例如：數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），惟數字不可有根號。請考生特別注意，以免違規。另外，下列違規處理規定，屬歷年違規事項大宗，請考生特別注意：