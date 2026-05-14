近日Threads上有民眾發現，雞絲麵包裝上竟印有碩士論文，題名為《台灣雞絲麵食品產業提升經營績效之研究－以M生技公司為例》，記者實際查看確實是一篇完整闡述的論文，該雞絲麵讓民眾大讚是「有學歷的雞絲麵」。《NOWNEWS今日新聞》查詢該雞絲麵品牌爲「福惠雞絲麵」，而論文的研究生就是該品牌負責人林瑞豐，他本人也親自分享，當初印論文是為了提高品牌價值，同時也凸顯傳統產業的研究精神。
被譽為有學歷的雞絲麵品牌的「福惠雞絲麵」，老闆同時也是論文的研究生林瑞豐向。《NOWNEWS今日新聞》親自說明，當年會把論文印上包裝，是因為台灣做雞絲麵的業者不少，但以雞絲麵產業作為碩士論文題目研究的人相當少，他希望藉此凸顯產品特色，也讓消費者知道，雞絲麵背後不只是傳統經驗，更有學術研究與經營管理思考，也成為自家產品與其他品牌不同之處。
雞絲麵包裝印論文 老闆：這就是我的特色
林瑞豐透露，自己取得碩士學位後，便開始將相關論文資訊印在雞絲麵包裝上，這項設計一路延續至今，已經成為品牌包裝上的特色之一。他說自己投入雞絲麵產業超過40年，結合學校所學的理論與經營管理概念，完成與雞絲麵產業經營績效相關的研究。把論文資訊放上包裝，是希望讓消費者看到，「這不是隨便做的雞絲麵」，背後有長期投入、研究與經驗累積。
網友封「有學歷雞絲麵」老闆笑：讓人更有信心
對於網友笑稱這是「有學歷的雞絲麵」，老闆認為，這樣的說法其實正好點出他想傳達的精神。他表示，雞絲麵是台灣特色食品，傳統產業過去多靠師徒制、家庭式製作與經驗傳承，但如果能加入理論、管理、量產與自動化概念，就能讓產業升級，也能提升消費者對產品的信任感。
林瑞豐強調，自己投入雞絲麵產業多年，並不是「做一做就好」，而是希望把傳統食品做出水準。他認為，把學術研究與產業經驗結合，增加公司能量，也讓消費者感受到產品背後有保障。包裝上印出論文資訊後，很多人會覺得這款雞絲麵有研究基礎，不是單純靠口味或價格競爭，而是多了一層品牌故事與專業感。
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林瑞豐透露，自己取得碩士學位後，便開始將相關論文資訊印在雞絲麵包裝上，這項設計一路延續至今，已經成為品牌包裝上的特色之一。他說自己投入雞絲麵產業超過40年，結合學校所學的理論與經營管理概念，完成與雞絲麵產業經營績效相關的研究。把論文資訊放上包裝，是希望讓消費者看到，「這不是隨便做的雞絲麵」，背後有長期投入、研究與經驗累積。
網友封「有學歷雞絲麵」老闆笑：讓人更有信心
對於網友笑稱這是「有學歷的雞絲麵」，老闆認為，這樣的說法其實正好點出他想傳達的精神。他表示，雞絲麵是台灣特色食品，傳統產業過去多靠師徒制、家庭式製作與經驗傳承，但如果能加入理論、管理、量產與自動化概念，就能讓產業升級，也能提升消費者對產品的信任感。
林瑞豐強調，自己投入雞絲麵產業多年，並不是「做一做就好」，而是希望把傳統食品做出水準。他認為，把學術研究與產業經驗結合，增加公司能量，也讓消費者感受到產品背後有保障。包裝上印出論文資訊後，很多人會覺得這款雞絲麵有研究基礎，不是單純靠口味或價格競爭，而是多了一層品牌故事與專業感。