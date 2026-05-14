台灣文創小物又闖出一片天！近期有韓國網友發文表示，在街頭看到其他人掛著台灣黑熊「便便鑰匙圈」，名牌與髒髒感產生的反差，瞬間引爆購買慾望，歷經萬難買到後直接掛在 PRADA 包上，也讓這款鑰匙圈在韓國掀起風潮。對此，台灣黑熊教育館表示將暫停網路訂購，今（14）日更透露現場只剩下 69 個現貨。
台灣黑熊便便紅到韓國！造型鑰匙圈掀起搶購潮
近期有韓國網友在社群 Threads 分享，日前偶然看到「台灣黑熊便便鑰匙圈」就超喜歡，但網路上都找不到，得知只有台灣花蓮縣一間博物館內限量販售，最後請朋友代購，好不容易才到手。
鑰匙圈外型就像一坨黑熊便便，造型相當逗趣，拉開拉鍊後，裡面還有黑熊消化過的植物種子等細節。這位韓國網友收到後，直接把它掛在 PRADA 包包上，直呼：「太髒又太可愛了！」
貼文也吸引超過40萬人次瀏覽，讓台灣黑熊便便鑰匙圈在韓國掀起一波搶購潮，更有不少台灣人透過這則貼文才知道原來黑熊教育館也賣這種可愛的文創小物，一起加入搶購陣容。
黑熊便便鑰匙圈網路買不到了！協會發聲：現貨僅剩 69 個
台灣黑熊便便鑰匙圈紅到韓國後，引發了搶購潮。對此，今（14）日台灣黑熊教育館發文表示：「真的是『屎』料未及，黑熊排遺鑰匙圈訂單大爆滿！」並宣布即日起，排遺鑰匙圈將暫停網路訂購。
台灣黑熊教育館指出，今天現場只剩下 69 個現貨，「雖然讓遠方的朋友失望了，但我們還是希望大家能親自來一趟教育館，除了帶走這份無『屎』不在的幸運，也能更了解黑熊的生態。」
事實上，黑熊排遺（便便）鑰匙圈是在去年 11 月才剛推出，單個售價 650 元。其設計理念源於「排遺」是研究野生黑熊食性的重要線索之一，研究人員正是從排遺中發現，台灣黑熊有百分之七十以上的食物來源為植物，如漿果類、殼斗科等。此外，黑熊排遺中含有許多未消化完的種子，加上台灣黑熊移動範圍廣大，在「走到哪、大到哪」的情況下，也具備長距離傳播種子的功能。
台灣黑熊教育館也笑稱：「這款排遺鑰匙圈質地輕巧、保證不沾手，讓大眾能以輕鬆、幽默的方式認識野外調查的日常。帶著它出門，絕對吸睛度滿點！」
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近期有韓國網友在社群 Threads 分享，日前偶然看到「台灣黑熊便便鑰匙圈」就超喜歡，但網路上都找不到，得知只有台灣花蓮縣一間博物館內限量販售，最後請朋友代購，好不容易才到手。
鑰匙圈外型就像一坨黑熊便便，造型相當逗趣，拉開拉鍊後，裡面還有黑熊消化過的植物種子等細節。這位韓國網友收到後，直接把它掛在 PRADA 包包上，直呼：「太髒又太可愛了！」
貼文也吸引超過40萬人次瀏覽，讓台灣黑熊便便鑰匙圈在韓國掀起一波搶購潮，更有不少台灣人透過這則貼文才知道原來黑熊教育館也賣這種可愛的文創小物，一起加入搶購陣容。
台灣黑熊便便鑰匙圈紅到韓國後，引發了搶購潮。對此，今（14）日台灣黑熊教育館發文表示：「真的是『屎』料未及，黑熊排遺鑰匙圈訂單大爆滿！」並宣布即日起，排遺鑰匙圈將暫停網路訂購。
台灣黑熊教育館指出，今天現場只剩下 69 個現貨，「雖然讓遠方的朋友失望了，但我們還是希望大家能親自來一趟教育館，除了帶走這份無『屎』不在的幸運，也能更了解黑熊的生態。」
台灣黑熊教育館也笑稱：「這款排遺鑰匙圈質地輕巧、保證不沾手，讓大眾能以輕鬆、幽默的方式認識野外調查的日常。帶著它出門，絕對吸睛度滿點！」