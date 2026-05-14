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▲泰國警方查獲中國男租屋處與車輛有大量槍械、手榴彈等軍火及爆裂物。（圖／翻攝自PBS Thai）

泰國警方近日破獲芭達雅附近一處大型軍火庫，起初因為該中國男司機車上藏匿非法槍械與彈藥，以及家中大量爆裂物與槍砲彈藥等，引發其可能製造恐怖攻擊的疑慮，但調查最新進展顯示，這批軍用級武器更可能與跨國詐騙集團之間的暴力衝突有關，而非針對泰國境內發動恐攻，事件迅速升級為涉及跨國犯罪與國安層面的重大案件。根據泰媒報導，這起由翻車事故引發的大量非法軍火查緝案有著最新發展，牽扯的不僅僅是該名男子在租屋處藏有突擊步槍、破片手榴彈與C4炸藥、炸彈背心、衝鋒槍等軍用武器恐涉自殺式攻擊的公共安全危機，泰國警方發言人Trairong Phiwphan在泰國皇家警察總部表示，現階段沒有證據顯示嫌犯計畫在泰國發動恐攻或針對泰國民眾犯案。警方研判，這批武器可能是為跨境詐騙集團之間的武裝衝突做準備。警方指出，數位鑑識與通訊紀錄顯示，嫌犯自去年底起開始收集武器，並留有武器訓練照片與聊天紀錄，調查亦發現可疑資金流動，涉及數千萬泰銖的銀行帳戶與加密貨幣交易。警方表示，嫌犯持中國與柬埔寨雙護照合法入境，並持有泰國「尊榮入境簽證」（PE Visa），該簽證原本是為高資產外籍人士設計的長期居留方案，同時擁有韓國長期居留資格，以及泰國核發給外籍人士的粉紅身分證。更值得關注的是，隨著案件擴大調查也往貪腐方向前進，警方指出，已有6名嫌犯涉案，其中包含被指控收賄、偽造文件以協助核發身分證的政府官員，另有涉非法軍火交易者，部分槍枝序號遭刻意抹除，使追查來源更加困難，警方正與中國及柬埔寨當局合作，追查背後的跨國犯罪網。此外，報導也提到由於目前嫌犯在羈押期間曾出現嚴重抽搐與休克症狀，已送醫接受毒理檢測，包括氰化物與苯二氮平類藥物分析，官方結果預計數日內公布。警方表示，案件仍在持續擴大偵辦中，後續不排除揭露更大規模的跨國犯罪組織。