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國民黨和民眾黨日前聯手砍4700億元國防特別預算，刪除「商購」及「委製」，對此，民進黨官方臉書今（14）日發文表示，不只國家防衛能力被大幅削弱，更直接衝擊台灣正在成形的無人機產業，台北和新北業者也受害，台北市長蔣萬安和新北市長參選人李四川連雙北的產業發展都不敢支持，好意思說要當父母官、要選市長？民進黨表示，藍白執政縣市有超過200家的無人機廠商，雙北位居前二是無人機產業重鎮，新北市有52家無人機重點廠商，數量全國最多，聚焦研發關鍵技術，如今預算受影響，要選新北市長的李四川卻不聞不問；此外，台北市有43家無人機重點廠商，數量全國第二，與「非紅供應鏈」及軍工標案高度連動，當預算被刪，蔣萬安卻逃避回應。民進黨直言，無人機的發展是現代防衛的重中之重，也是全球競相追求突破的關鍵產業，依照國防部原本規畫，除了對美軍購外，還要同步發展國內無人機產業，讓台灣不只能提升防衛能力，也能搶進全球民主陣營供應鏈的市場，但是，藍白一方面說強化國防「會害台灣人上戰場」，另一方面卻把降低傷亡風險的無人機通通刪除；一方面喊「不要送錢給外國」，另一方面卻直接砍掉台灣國內的產業投資機會。民進黨強調，被刪掉的不只是預算，而是台灣正在起飛的無人機產業，國民黨的粗暴刪除，更是傷害了其執政縣市的發展機會，尤其是在雙北，去年台北市政府才成立「無人機教育中心」，當時是正副市長的蔣萬安、李四川宣示要「產官學」合作來培育無人機人才，結果現在被問到是否支持無人機，兩人卻只能東扯西扯、不斷閃躲？