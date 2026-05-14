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赴中發展藝人壓力大 行政院歡迎回台：讓台灣故事在國際舞台發光發亮

文策院昨日宣布跨足亞太娛樂圈逾20年的名模林志玲擔任董事，對此外界質疑其過去曾多次發文祝賀中國國慶，昔受訪時更稱「身為中國人」，行政院今（14）日被問及過去言行是否符合對等有尊嚴的互動。發言人李慧芝表示，文化部長李遠過去曾寫信給想赴中或正在中國發展藝人，有人在回函中描述所承受壓力，甚至有些人對表態並不知情，當時部長喊話歡迎藝人回台灣，讓世界看到台灣，「我們也期待有更多台灣的藝人跟文化工作者」。對於林志玲過去親中言行如今接任文策院董事惹議，李慧芝表示，去年陸委會曾經有提供20多位赴中發展、並且發表統戰言論的藝人名單給文化部約談，當時文化部長李遠也有寫信給想去或是正在中國發展的台灣藝人，並收到了很多回函。李慧芝轉述，在回函中，有藝人描述在中國發展所承受的壓力，也有一些人對相關表態並不知情。而部長表示，看到這些回函，也更讓人深刻體會到台灣是大家共同的家，「台灣是我們的台灣」。李慧芝提到，當時部長也有喊話歡迎藝人回到台灣，讓世界看到台灣，行政院也期待有更多台灣的藝人跟文化工作者，可以一起把台灣的文化內容推向國際，「讓更多台灣的故事可以在國際舞台上發光發亮」。