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美國總統川普（Donald Trump）的訪中行程重頭戲「川習會」已在稍早結束，川普也與中國國家主席習近平進行下一個行程，前往天壇進行參觀。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社等外媒報導，在上午的川習雙邊會談結束之後，川普與習近平前往天壇，預計下午兩人將會在園區漫步參觀。這是美國自1975年由前總統福特後，時隔50年再有美國總統踏入天壇，備受矚目。在與習近平於天壇主殿合照之後，川普被問及與習近平會談的狀況，他直呼「很棒」，後續他也稱讚中國是「好地方」，「太棒了，中國真美。」不過記者提問是否有在川習會談論台灣時，川普並沒有正面回應。天壇是古代的祭祀場所，歷代皇帝曾在此祈求五穀豐登，被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》。天壇公園是北京重要的旅遊景點，在日前宣布14日不對外開放。