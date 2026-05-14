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▲有中國網友在微博分享人民大會堂東大廳的內部照片。（圖／翻攝自微博）

美國總統川普、中國國家主席習近平，今（14日）在北京人民大會堂率雙方團隊舉行會談。在會談開始前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）似乎相當興奮，指著天花板與一旁的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）熱烈討論，逗趣畫面引發中外網友熱議，此次訪中是遭中國兩度制裁的盧比歐首次踏上中國土地。CNN報導，川習會今上午在北京人民大會堂的東大廳舉行，在會談正式開始前，盧比歐似乎相當興奮，現場影片顯示，盧比歐抬頭仔細觀察天花板，還一邊指著天花板，不時與赫格塞斯交談討論。這段影片在社群平台X以及中國社群媒體上引發熱議，有中國網友開玩笑的揣摩盧比歐與赫格塞斯的交談內容：「看那些燈——我們回去後也該把家裡的換掉」、「回去後我們把白宮也裝修成這樣吧。」也有網友提到，盧比歐在技術層面上，仍被中國實施入境制裁。在Ｘ上有外國網友嘲諷：「這個白痴馬可·盧比歐在中國對天花板很著迷，他真應該待在飛機上」、「盧比歐被人民大會堂天花板的中國風裝飾迷住了，像個進入糖果店的孩子一樣」、「盧比歐像是古代的使節，向中國皇帝進貢時，被中國昔日的輝煌震撼到」人民大會堂建於 1950 年代，其設計展現了極致的細節與工藝。該建築以巨大的水晶吊燈聞名，周圍環繞著傳統中國風格的金漆石膏雕塑，天花板則採用色彩鮮豔、呈棋盤狀排列的藻井設計。整座大廳金碧輝煌，盡顯壯麗。