LOPIA在台總經理水元仁志近期爭議不斷，他先是因回覆網友「惡意留言將由法務與律師處理」，強硬態度遭炎上，之後又宣布將於7月31日關閉Threads帳號，表示從4月起負面留言暴增，已讓他身心俱疲。沒想到13日又發文表示，因擔心「不知道會發生什麼事」，決定把妻子送回日本，自己則留在台灣獨自生活。文章曝光後，不少人質疑他疑似暗示台灣不安全，貼文隨後遭刪除，也讓整起風波持續延燒。
LOPIA總經理把老婆送回日本！喊「可能有危險」遭罵爆刪文
水元仁志近期爭議纏身，13日晚間卻突然發文，表示自己突然想到，如果發生突發狀況，妻子可能也會有危險，因此最後決定先讓妻子返回日本。他坦言，其實原本希望夫妻能一起留在台灣，但現在的情況下，「真的不知道會發生什麼事，所以最後還是硬把她送回日本了」，接下來一段時間，自己將獨自在台灣生活與用餐。
水元仁志提到，除了拚命守護公司，更會用生命守護家人，「這不是日本怎麼樣、台灣怎麼樣的問題，而是我不想讓最重要的家人陷入危險」。
貼文曝光後，引起大量網友不滿，許多人質疑他疑似暗示台灣環境不安全，「早安，台灣今天安全嗎」、「所以現在在台灣很危險？」、「把老婆送回日本，結果自己留台灣是演哪齣」、「建議先學公關危機處理」。隨著討論持續延燒，該篇貼文目前已經被刪除，但相關截圖仍持續在社群平台流傳，也讓整起爭議越演越烈。
「最會海巡的總經理」翻車？回覆網友留言態度太強硬遭炎上
過去水元仁志在因頻繁在Threads與網友互動，被不少台灣人封為「最會海巡的總經理」。不過，他8日在Threads分享LOPIA泰國展店近況，他提到原本以為肉類商品在當地會相當受歡迎，但實際銷售狀況卻不如預期，並強調商品其實已經賣得非常便宜，希望未來也能像台灣一樣，獲得消費者支持。
不過貼文底下卻有台灣網友留言「煩死了，為什麼要跟台灣人說？」而水元仁志則回覆，提醒對方注意發言內容，並表示「對於惡意留言，本公司法務部門以及顧問律師將會開始進行相關確認與處理」。
這番回應隨即引發大量反彈，不少網友認為他的態度太過強硬，「你憑什麼敢這樣威脅別人啊？沒看過這麼囂張的日本人欸」、「我好怕喔，講一句煩死了就要告台灣人」、「公關危機都是總經理製造出來的」、「瞬間對LOPIA好感全無」。還有人酸說，「泰國的消息請用泰文講」、「三天兩頭提泰國，不如直接撤出台灣」。
決定關閉Threads帳號！LOPIA總經理收海量謾罵累了：只剩痛苦
隨後水元仁志9日發文宣布，自己將於7月31日正式關閉Threads帳號。他表示，從去年11月至今年3月，其實非常享受和台灣網友交流的時光，但自4月開始，負面留言與攻擊性貼文突然暴增，「這兩個月，老實說，對我而言已經只剩下痛苦」。他也坦言，若繼續經營帳號，不只自己會受到影響，甚至可能連LOPIA員工與相關人員也遭波及，因此最終決定停止經營社群。
水元仁志也透露，妻子其實早就擔心他的狀況，甚至曾對他說「你早就該辭掉了」，認為LOPIA的宣傳工作應該交回給公司團隊，而不是由他親自承擔所有壓力。他則表示，自己聽完後當場落淚，未來希望能慢慢回到「普通」生活。如今風波又起，也讓持續水元仁志在台負評持續延燒。
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水元仁志近期爭議纏身，13日晚間卻突然發文，表示自己突然想到，如果發生突發狀況，妻子可能也會有危險，因此最後決定先讓妻子返回日本。他坦言，其實原本希望夫妻能一起留在台灣，但現在的情況下，「真的不知道會發生什麼事，所以最後還是硬把她送回日本了」，接下來一段時間，自己將獨自在台灣生活與用餐。
水元仁志提到，除了拚命守護公司，更會用生命守護家人，「這不是日本怎麼樣、台灣怎麼樣的問題，而是我不想讓最重要的家人陷入危險」。
「最會海巡的總經理」翻車？回覆網友留言態度太強硬遭炎上
過去水元仁志在因頻繁在Threads與網友互動，被不少台灣人封為「最會海巡的總經理」。不過，他8日在Threads分享LOPIA泰國展店近況，他提到原本以為肉類商品在當地會相當受歡迎，但實際銷售狀況卻不如預期，並強調商品其實已經賣得非常便宜，希望未來也能像台灣一樣，獲得消費者支持。
不過貼文底下卻有台灣網友留言「煩死了，為什麼要跟台灣人說？」而水元仁志則回覆，提醒對方注意發言內容，並表示「對於惡意留言，本公司法務部門以及顧問律師將會開始進行相關確認與處理」。
這番回應隨即引發大量反彈，不少網友認為他的態度太過強硬，「你憑什麼敢這樣威脅別人啊？沒看過這麼囂張的日本人欸」、「我好怕喔，講一句煩死了就要告台灣人」、「公關危機都是總經理製造出來的」、「瞬間對LOPIA好感全無」。還有人酸說，「泰國的消息請用泰文講」、「三天兩頭提泰國，不如直接撤出台灣」。
隨後水元仁志9日發文宣布，自己將於7月31日正式關閉Threads帳號。他表示，從去年11月至今年3月，其實非常享受和台灣網友交流的時光，但自4月開始，負面留言與攻擊性貼文突然暴增，「這兩個月，老實說，對我而言已經只剩下痛苦」。他也坦言，若繼續經營帳號，不只自己會受到影響，甚至可能連LOPIA員工與相關人員也遭波及，因此最終決定停止經營社群。
水元仁志也透露，妻子其實早就擔心他的狀況，甚至曾對他說「你早就該辭掉了」，認為LOPIA的宣傳工作應該交回給公司團隊，而不是由他親自承擔所有壓力。他則表示，自己聽完後當場落淚，未來希望能慢慢回到「普通」生活。如今風波又起，也讓持續水元仁志在台負評持續延燒。