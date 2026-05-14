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▲啦啦隊直拍文化興起，連帶著帶動李多慧、李珠珢（如圖）等人來台前就有超高聲量。（圖／記者張一笙攝）

▲邊荷律當年來台的契機，就是一支吐舌頭的影片擁有超過2億次觀看。（圖／翻攝自邊荷律IG@yuling34）

韓國職棒啦啦隊文化近年越來越盛行，但隨著人氣暴漲，也衍生不少偷拍與過度拍攝爭議，韓媒《SBS》近日就針對球場內大量「砲哥」現象進行專題報導，指出不少攝影者專門拍攝啦啦隊員，甚至會刻意放大身體特定部位，再將影片與照片上傳社群平台營利，讓不少啦啦隊員坦言壓力相當大，直呼：「別拿我們身體賺錢！」報導指出，在韓國職棒比賽現場，觀眾席經常能看到架著超長鏡頭的大型相機，而鏡頭對準的不是球員，而是場邊啦啦隊，有些攝影者會將影片上傳YouTube或Instagram經營頻道，甚至因此獲得高額收益，由於大型鏡頭容易遮擋視線，也讓部分一般球迷抱怨，認為球場焦點逐漸失衡。不少啦啦隊員接受訪問時坦言，最難受的並非被拍攝，而是有人會刻意偷拍身體敏感角度，由於應援舞台通常較高，經常有人從下方拍攝，甚至只聚焦臀部、胸口等部位，即使感到不舒服她們也很難當場表現出來，只能維持笑容完成應援工作，長期下來造成不小心理壓力。事實上，韓國近期已多次發生偷拍爭議，報導中提到，本月5日就有一名30多歲男子，涉嫌利用手機偷拍啦啦隊員身體部位，最後遭警方逮捕，不過由於「粉絲直拍」與「非法偷拍」之間界線模糊，目前在法律認定與現場執法上仍存在不少爭議。有啦啦隊員受訪時無奈表示，自己能理解球迷支持與拍攝文化，但希望外界不要只是消費她們的身體，更不希望有人藉此賺錢牟利，報導曝光後也在韓網掀起討論，不少網友開始反思現今球場「直拍文化」是否已逐漸失控。隨著韓國「砲哥」亂象越演越烈，其實也讓不少台灣球迷開始有點警覺，近年台灣球場的直拍文化越來越盛行，長鏡頭、大砲相機也變得越來越常見，但追星、拍攝之餘，大家或許也該稍微拿捏一下界線，畢竟啦啦隊女孩是來應援、不是來被偷拍特寫的，別讓原本開心的看球氣氛，最後變成讓人壓力超大的地方。