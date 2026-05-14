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民進黨昨正式提名綠委沈伯洋競選台北市長，對上國民黨現任市長蔣萬安，藍委徐巧芯大酸，沈伯洋敷在多面膜，臉上還是寫著抗中保台，更要他先跟台北市里長道歉，只因為他們去大陸旅遊，就被指控是中共代理人，大酸台版裴勇俊、木村拓哉、台大法學張孝全的沈伯洋，難道要否認，搞抗中保台十幾年，都是別人貼你標籤？徐巧芯說，質疑，昨天沈伯洋被提名後接受專訪稱，「抗中保台是標籤，也是不對的論述。這場選舉不是抗中保台對決和平統一」，但他痛斥沈伯洋敷再多面膜，臉上還是寫著抗中保台，更問他什麼時候要跟台北市里長道歉？徐巧芯說，沈伯洋多次指控里長是中共代理人，如今說自己要勤跑基層，應該先跟那些被你抹紅的人道歉。尤其2024年選舉期間，台北市有41位里長被以《反滲透法》等罪調查，只因為他們去大陸旅遊。而目前台北市沒有任何里長因此被判刑，基本證明了沈伯洋的說法就是選舉期間的政治干擾與追殺。徐巧芯說，沈伯洋過去曾說「台灣內部『第五縱隊』高風險族群高達幾十萬人，他們應該被國家控管」，抗中保台什麼時候變成是別人貼標籤？被提名參選後，沈伯洋改口了，裝成另一個人：「抗中保台是標籤，也是不對的論述。這場選舉不是抗中保台對決和平統一。」徐巧芯大酸，這些都是民進黨20年來最強台北市長候選人，民進黨不分區的撲馬一世，認知作戰大師，黑熊學院的共同創辦人，台灣民主實驗室的理事長，防衛與資安的守護者，民主陣營的抗中先鋒，台版裴勇俊，台北木村拓哉，政界小泉進次郎，與台大法學張孝全之沈伯洋曾經說過的，難道你現在要否認？搞抗中保台十幾年，都是別人對你貼標籤？