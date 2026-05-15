萊爾富又出招了！日本旅遊達人林氏璧近日在 Threads 分享，超商萊爾富（Hi-Life）近期化身「價格破壞者」，引進一堆日本明星級調味料，包括料理神物「味霸」、敘敘苑燒肉醬及堀西香料鹽，特價後售價甚至低於日系超市 LOPIA。消息一出引發瘋傳，內行人驚呼：「這價格太危險，這罐味霸見一次掃一次！」
🟡 萊爾富開大絕！日醬料「一堆」特價中、比 LOPIA 還省
林氏璧發文指出，萊爾富近期引進的日本調味料系列並非短期清庫存，而是打算長期經營。他實際對比發現，萊爾富的價格競爭力極強，部分商品售價直接挑戰主打「低價烏托邦」的 LOPIA，價差甚至高達百元。
💡 萊爾富 vs. LOPIA 價格大 PK：
🟡 內行瘋掃「這一罐」！加碼折上折只要 161 元
在琳瑯滿目的清單中，網友公認必掃的神物就是「廣記商行 味霸」！這款萬用調味粉被讚為「料理苦手救星」，炒菜加一點就鮮味十足。此外，敘敘苑燒肉醬也是熱門搶購標的。
林氏璧更起底省錢大絕：若持聯邦信用卡或金融卡到門市消費，並透過 iPASS MONEY APP 支付，目前享有不限金額現折 10% 優惠。折抵後，原本就便宜的「味霸」竟然只要 161 元，敘敘苑燒肉醬也只要 188 元，價格讓許多「煮夫煮婦」直呼不可思議。
網友熱議：牡蠣醬油、蒜末條也是隱藏版寶物
貼文下方湧入大量實測心得。除了味霸，網友也推崇「牡蠣醬油」是不死鹹的百搭神醬；另一款 「S&B 蒜末條」 也因比其他通路便宜許多，成為必搶目標。
不過，也有精明網友提醒，熱賣的「桃屋奶油大蒜片」雖美味，但原料產地為中國，介意者可留意。此外，不少網友也向萊爾富喊話：「最大的缺點是分店太少」、「貨架經常是空的，看得到買不到！」
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林氏璧發文指出，萊爾富近期引進的日本調味料系列並非短期清庫存，而是打算長期經營。他實際對比發現，萊爾富的價格競爭力極強，部分商品售價直接挑戰主打「低價烏托邦」的 LOPIA，價差甚至高達百元。
💡 萊爾富 vs. LOPIA 價格大 PK：
|品項名稱
|萊爾富特價
|LOPIA 售價
|價差感
|堀西萬能香料鹽
|199 元
|330 元
|現省 131 元
|廣記商行 味霸
|179 元
|220 元
|現省 41 元
|敘敘苑原味燒肉醬
|209 元
|245 元
|現省 36 元
|桃屋奶油大蒜片
|119 元
|145 元
|現省 26 元
在琳瑯滿目的清單中，網友公認必掃的神物就是「廣記商行 味霸」！這款萬用調味粉被讚為「料理苦手救星」，炒菜加一點就鮮味十足。此外，敘敘苑燒肉醬也是熱門搶購標的。
林氏璧更起底省錢大絕：若持聯邦信用卡或金融卡到門市消費，並透過 iPASS MONEY APP 支付，目前享有不限金額現折 10% 優惠。折抵後，原本就便宜的「味霸」竟然只要 161 元，敘敘苑燒肉醬也只要 188 元，價格讓許多「煮夫煮婦」直呼不可思議。
網友熱議：牡蠣醬油、蒜末條也是隱藏版寶物
貼文下方湧入大量實測心得。除了味霸，網友也推崇「牡蠣醬油」是不死鹹的百搭神醬；另一款 「S&B 蒜末條」 也因比其他通路便宜許多，成為必搶目標。
不過，也有精明網友提醒，熱賣的「桃屋奶油大蒜片」雖美味，但原料產地為中國，介意者可留意。此外，不少網友也向萊爾富喊話：「最大的缺點是分店太少」、「貨架經常是空的，看得到買不到！」