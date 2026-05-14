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《對台六項保證法案》目前仍在參眾兩院的委員會審查階段，台灣應藉此契機，積極遊說美國國會儘速完成《對台六項保證法案》立法程序。

美國總統川普昨日晚間抵達中國北京，今（14）日與中國國家主席習近平見面舉行川習會。針對川普先前放話會談論「對台軍售」，國防智庫國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員鍾志東表示，台灣應遊說提升《對台六項保證》法律位階。鍾志東在「台灣應遊說提升《對台六項保證》法律位階」一文中分析指出，川習會討論對台軍售案，變相挑戰《對台六項保證》（Six Assurances）第二項之「未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。《對台六項保證》源自美國對1982年《八一七聯合公報》有關對台軍售解釋，據此美國建立不與中國討論對台軍售案慣例。不過2026年5月川習會討論對台軍售案，明顯挑戰此一慣例。文中指出，當過去視為美中談判禁忌（untouchable）的《對台六項保證》對台軍售議題，成為美中峰會「菜單」，此先例是否成為爾後峰會慣例，以及《對台六項保證》其他事項是否也將成為美中談判「菜單」，深值密切觀察與防範。儘管川普仍將不顧習近平反對持續出售台灣武器，甚至以前所未有規模大幅軍售台灣，積極提升台灣自我防衛能力。不過對中國而言，美國在程序上開此先例，同意將對台軍售案納入美中峰會討論議程，即可視為一大突破，甚至成為此次川習峰會在台灣議題的最大亮點。鍾志東指出，《對台六項保證》就軍售、《臺灣關係法》、台灣主權立場、與兩岸談判對美國政府做原則性規範，明顯有利於台灣，也是當前華府「一中政策」處理兩岸關係的定海神針。不過川普創下與中國討論對台軍售先例，凸顯《對台六項保證》僅是行政命令的位階不足，以及易受白宮主政者影響的脆弱性，亟需法制化提升其法律位階以確立其穩定性。鍾志東提到，美國國會過去曾多次在年度的《國防授權法》（National Defense Authorization Act）以及有關台灣的相關提案，提及《對台六項保證》，不過始終未能將之法律化。美國國會參眾兩院，於2025年跨黨派分別提出《對台六項保證法案》（Six Assurances to Taiwan Act，如眾院H.R. 3452、參院S.3208），即是要將《對台六項保證》法律化，將此原為政策指導，提升為具有強制性法律，以避免白宮執政者可片面背棄對台灣承諾。