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陳佩琪質疑：賣武器的人竟找對手商量？

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（14）日上午在北京人民大會堂舉行「川習會」，由於雙方將觸及對台軍售等敏感議題，引發台灣政壇高度關注。對此，民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪質疑，美國身為對台軍售業主，卻跑去和未來可能與台灣開戰的中國討論軍售內容，她更點名總統賴清德，都不覺得奇怪嗎？陳佩琪今日中午透過臉書發文表示，這幾天大家焦點都放在川習會上，甚至有不少網友戲稱，應該叫賴清德出面譴責川普是「中共同路人」、川普「被統戰」，不過她認為，這類嘴砲言論聽聽就好。陳佩琪接著話鋒一轉，質疑川普是否曾說過「台灣選對總統就可以避免戰爭」這句話，若真有其事，應該是攸關台灣的重要訊息，「但也不見媒體有任何報導」。她更直言，自己最不能理解的是，川普竟然要去和中國談軍售案。陳佩琪續指，意思是台灣購買武器的對象，竟然要去跟將來可能跟台灣打起來的人，商討要賣什麼武器給台灣。她最後更直接點名賴清德，質疑這樣的情況「實在有夠怪的」，並反問：「是只有我覺得奇怪嗎？賴清德你不覺得嗎？」相關發言曝光後，也再度引發網友熱議。