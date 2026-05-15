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針對台北市政府近年陸續推出好孕專車、幸福住宅、校校有公托、育兒減工時、臨時托育、免費營養午餐、私幼補助及婦幼專責醫院等一系列育兒支持政策，壯世代教科文總會表示高度肯定，認為蔣萬安市長已開始從年輕家庭的真實壓力出發，重新思考城市治理方向。這不只是傳統社福政策的擴充，而是台灣地方政府首次較完整地建立「從懷孕、生產、托育到教育」的支持系統，方向值得各縣市參考。壯世代教科文總會指出，台灣少子化問題長期無法改善，原因並不只是生育補助不足，而是年輕世代同時面臨高房價、高工時、高教育成本與缺乏照顧支持系統的多重壓力。許多年輕人不是不想生，而是不敢生、不敢養，也沒有足夠時間與資源陪伴孩子成長。總會表示，《壯世代理想國》早已提出，少子化真正的核心，不只是人口數字下降，而是整個社會支持系統出現斷裂。當家庭從大家庭變成小家庭，當雙薪成為常態，當社區互助逐漸消失，育兒壓力便全面集中到年輕父母身上。尤其每天傍晚放學到晚間八、九點之間的「黃昏空窗」，已成為許多年輕家庭最大的焦慮來源。總會認為，蔣市府此次政策最大的突破，在於開始理解「育兒不是個人問題，而是城市問題」。包括好孕專車降低孕婦交通壓力、幸福住宅減輕家庭租屋負擔、育兒減工時改善家庭時間結構、公托與臨托系統降低照顧壓力、免費營養午餐與鮮奶減少教育支出，已逐步從過去單點式補助，轉向整體性的育兒支持架構。不過，壯世代教科文總會也指出，面對台灣即將到來的超高齡社會與少子化雙重挑戰，未來各縣市還必須進一步從「世代合作」角度重新設計城市治理。《壯世代理想國》即明確提出，「少子化真正的解方，不只是政府補助，而是建立三代互惠的社會契約。」總會表示，台灣目前最大的問題之一，在於長期將55歲以上人口視為需要被扶養的群體，但事實上，許多壯世代仍健康、有能力、有經驗，也擁有相對穩定的時間與資源。如果能透過制度重新設計，壯世代完全可以成為支持年輕家庭的重要力量，而不只是社福體系中的被照顧者。因此，壯世代教科文總會正式倡議，未來各縣市可進一步推動「壯育共榮」政策，包括建立「第二班守護者制度」，由地方政府培訓55歲以上壯世代擔任課後陪伴導師，在下午五點到晚間九點之間，協助雙薪家庭進行孩童陪伴、閱讀、共餐與安全照顧，補足目前最嚴重的課後照顧斷層。總會同時建議，各地方政府應活化學校、圖書館與社區活動中心等夜間閒置空間，建立「社區共育基地」，讓公共空間不只白天使用，也能成為晚間育兒支持系統的一部分。此外，也應推動「跨代育兒信託」制度，鼓勵壯世代透過專款專用帳戶支持下一代教育與托育，並結合遺產稅優惠與長照積分回饋機制，讓家庭資產能提前投入下一代成長，而不是長期沉睡。總會進一步表示，台灣未來還可推動「三代共居」、「包租代管333」、「社區臨托互助圈」、「壯世代陪伴平台」及「跨代共學」等政策，讓壯世代重新進入家庭、社區與公共服務體系，形成真正的世代互助循環。壯世代教科文總會強調，《壯世代理想國》最核心的觀點之一，就是： 「壯世代變壯，年輕人會變輕。」因為當壯世代重新成為社會支持力量，年輕世代在育兒、生活與工作上的壓力，才有機會真正下降。少子化問題也才可能從根本上獲得改善。總會也提醒地方首長，在未來的地方治理史上，2026年將被視為轉折的一年。總統已公布《壯世代政策與產業發展促進法》生效，並自１１５年１月１日正式施行。台灣地方政府終於擁有一部「於法有據」的上位法，能將人口老化的壓力，轉化為地方創生的推力。這部法，不是長照法的延伸，也不是福利法的附錄，而是一部地方發展的新引擎法。長期以來，地方政府被社福負擔，壓得喘不過氣來，但又束手無策。《壯促法》是促進法，不是補助法；是發展法，不是照護法。它授權地方政府可依自治權限，設立「壯世代政策推動辦公室」或「壯世代推動委員會」，由縣市長層級統籌，整合經發、勞工、教育、觀光、研考等跨局處資源。這意味著壯世代政策，不再只是民政或社會局的業務，而是全局的地方戰略。總會最後表示，真正有未來的城市，不只是高樓更多、建設更多，而是能讓年輕人敢生孩子，也讓壯世代願意一起參與下一代成長。未來地方治理的競爭，不再只是招商與建設，而是誰能率先建立「三代共榮」的長壽文明城市。