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川習會今天登場，台中市長盧秀燕上午在議會答詢時，針對台灣對美軍購一事表示「這次立法院做得很好」，她表示國防部要對美國政府採購2批軍事武器，加起來就是7800億元左右，雖然美國總統川普只簽了第1批，但立院展現誠意一口氣通過2批預算，但川習會之後，會不會美國沒打算賣這麼多？還有待觀察。今（14）日是台中市議會市政總質詢第一天，市議員黃馨慧問及川習會正進行中，對台灣影響有多大、該如何化被動為主動？盧秀燕表示，川習會將影響台灣軍購、經濟，關係到台灣每一個人，是重大國安事件，自己上午已公開發表看法，政府不能束手無策沒有作為。盧秀燕接著稱讚立法院通過軍購7800億預算「做得很好」，她表示美國政府要對台灣進行2波軍購，第1波110億美金、第2波140億美金，加總大概是台幣7800億到8千億之間，第1批軍購美國總統川普已經字，且取得國會同意、政府進行公告，但第2波的部分，川普還沒有簽字。盧秀燕說，立法院已表達誠意、展現台灣要增加軍購的決心，先行通過川普還沒簽字的140億美金。但她認為，川習會之後，第2批的140億美金，川普還會不會簽字？會不會美國沒打算賣這麼多？一切還有變數，但立法院至少把額度留出來，讓中國和美國都看到台灣展現自我防衛的決心。未來若川普沒簽字第2批軍購，這筆經費就不會被動用。