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在城市角落裡，有些求助從來不是大聲呼喊，而是一句欲言又止的沉默。台中市西屯區一名28歲陳姓女子，近日前往工業區派出所領取司法文書時，神情顯得侷促不安，面對員警詢問時幾度語塞，像是心裡藏著難以開口的委屈。細心員警察覺異狀後主動關心，才得知她的丈夫因案入獄，家中僅剩她與4歲兒子相依為命。由於必須全天照顧年幼孩子，無法外出工作，母子生活陷入困境，甚至已連續兩天沒有進食。警方立即啟動關懷機制，報請社工單介入，並購買生活用品資助這弱勢母女。這位媽媽一句「我們兩天沒吃東西了」，讓在場員警聽了十分不捨。警方隨即啟動關懷機制，除了第一時間通報社工與社福單位介入協助，員警也特地去購買食物、泡麵及生活用品送往母子住處，希望先讓眼前最急迫的溫飽問題得到緩解。當生活物資送到家門前時，陳女不斷向員警道謝。對她而言，那不只是幾份餐點與物資，更像是在最無助的時刻，有人願意停下腳步，輕輕接住她快撐不下去的生活。警方表示，基層員警除了維護治安與處理案件外，也常在第一線接觸到許多需要幫助的家庭。有時一個主動關心的眼神、一句簡單問候，都可能成為別人黑暗日子裡的一道光。目前警方也已協助轉介相關社福資源，後續將持續關懷母子生活狀況，希望這對母子能順利渡過這段艱難時光。