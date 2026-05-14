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南台南副都心即將迎接三大利多！台南鐵路地下化預計年底通車後，將新增南台南火車站，同時後方東側有台南第二家好市多分店，及統一集團接手家樂福後，打造首座4000坪複合式大賣場，為這個新興重劃區注入強勁動能。南台南副都心是台南鐵路地下化後逐步興起的新興市地重劃區，信義房屋台南民生店協理張榮表示，過去這一帶多半是台糖土地，近年才逐漸釋出，因此，相較文化中心、中華東路一帶的正東區，甚至是平實營區，南台南副都心目前房屋供給量相對比較少，僅在靠南側、與仁德區交界有零星社區大樓，屋齡4至5年，單價落在4字頭，而仁德區二空國宅屋齡10餘年，單價則在25至30萬，基期相對較低。在即將到位的三大利多中，統一集團接手家樂福後，首家新建的複合式商場就坐落於生產路上（生產路與崇德路口），將規劃為占地4000坪的大型商場，該商場已於4月底動工，預計2028年開幕；而好市多台南第二間分店也確定落腳於生產路（生產路與崇聖路口），且不只有賣場，還預計引進南台灣首家好市多加油站，同樣預計2028年開幕。張榮指出，南台南副都心可開發素地相對充足，既有交通機能便利，加上又將有南台南火車站啟用、知名商場進駐，甚至可能有台南小巨蛋坐落在此，此區未來人流量、商機，甚至房市均值得期待。張榮進一步以台南高鐵特區為例，在三井Outlet、K12學校等實用機能加持下，帶動該區房價與受矚目程度，南台南副都心原本週邊機能就不錯，現有的四期生活圈加上賣場、火車站陸續進駐生產路，未來房價補漲可期；換言之，近期正處於市場盤整階段，若有意鎖定此區購屋的剛需客群，此時及早看屋、考慮進場，不失為掌握時機的好選擇。