行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌，外界矛頭直指其直屬長官總談判代表楊珍妮，對此行政院月前宣布聘請外部委員進行調查，但期間楊珍妮不僅未調離現職，甚至還將率團參加APEC貿易部長會議。對此行政院今（14）日表示，調查小組目前正在撰寫調查報告，在調查過程中也建議楊珍妮請假，楊也適度辦理。

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顏慧欣月前因病離世，而事後有網友揭露其在職場上被排擠，與直屬長官不當對待，對此行政院聘請外部委員展開調查。卻讓外界質疑調查期間楊珍妮不僅未調離現職，甚至還將率團參加APEC貿易部長會議。

顏慧欣霸凌案完成訪談　行政院：撰寫調查報告中

對此行政院發言人李慧芝表示，目前行政院安全及衛生防護委員會成立的外部調查小組，已完成所有訪談作業，正在撰寫調查報告，依照規定在調查報告完成後，委員會將開會確認結果。

李慧芝說明，在調查期間，外部調查小組曾經建議楊珍妮請假，楊也依照建議適度辦理，至於後續處置，行政院會等到調查報告完成後，再依調查結果妥適處理。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...