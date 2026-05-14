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美國總統川普與中國國家主席習近平的閉門會談，在歷經約2小時後結束，雙方隨即前往被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》的天壇參觀。對於14日上半場的會晤，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，這次川習會不排除是「開高走低」，「裡子」可能談的非常差。葉耀元14日下午在臉書粉專發文，提出自己目前的幾點觀察。首先，這次川普訪中，不只中國給的排場高，在開場致詞上，川普也給習近平做足面子，一直給他戴高帽，但面子做足，不代表裡子就談好，相反的，這次的裡子可能談的非常差。葉耀元進一步解說，一般這樣的高峰會後，都會有發言可以讓記者報導，但等了幾個小時，什麼都等不到，一行人直接去天壇參觀，這是非常不尋常的訊號，代表雙方談了老半天都沒有共識，所以根本沒辦法做結尾發言。而且，一般這種高峰會，雙邊的外交人員都會在事前把所有要討論的議題談出一個結果，但依照雙邊現在這麼僵的關係，推測會前應該什麼共識都沒有談出來。葉耀元認為，這其實也是川普預期到的結果，或說是他想去做的事情，身為一個成功的商人、談判型領導者，川普認為沒有人比他更會談判，這就是為什麼他帶著一票美國科技企業領袖去見習近平。當然，這些科技業的大老們也希望跟中國做生意，但川普要給習近平的訊號是：「想跟他們做生意就要跟我當朋友，維護美國的國家利益。」說到這，葉耀元指出，美國的國家利益就是中國想要破壞的東西，不管是第一島鏈的安全、美國的霸權、還是美國的科技領先。所以可想而知，談了老半天一定什麼結果都談不出來，更不要提國務卿盧比歐這樣的「反共」第一線工作者還會拉主key，中國就算給川普排場做滿，也是得不到什麼好處。台灣部分，在雙方談完前，中國官媒就先揭露，習近平在過程中提到台海的和平穩定，宣稱台灣問題是中美關係最重要的議題，若是處理好，2國關係就能維持整體穩定；處理不好，2國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地，還強調「台獨」與台海和平水火不容，而維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。然而，即使是這樣的直球對決，中國官媒的報導也完全沒有提到美方的反應，這表示美方的反應，中國官媒不能寫，大概跟過去一樣，重申台海、第一島鏈的安全是美國的國家利益，也不說明美國會做什麼、不會做什麼，但這些都不是北京想聽到的話。最後，葉耀元結論道，對於這次川習會的簡單評語，就是「開高走低」，看起來好像很多東西可以談，但懂國際政治的人，了解美國跟中國是處於霸權競爭的狀態，就知道它們的關係是不會發生任何質變的，就如同冷戰時的美國、蘇聯，只有在蘇聯瓦解之後關係才改變。