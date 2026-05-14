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▲印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）呼籲執法機構嚴厲打擊走私、非法採礦和其他違法活動。（圖／翻攝自印尼總檢察署官網）

印尼總檢察長辦公室13日舉辦移交儀式，將從多起貪汙和環境犯罪案件中追回的總額10.27兆印尼盾（新台幣185億446萬元），正式移交給政府。綜合印尼媒體報導，儀式於雅加達的總檢察長辦公室大樓舉行。一張長桌上，有大批印尼盾紙鈔被整齊堆放，形成壯觀的「錢山」。現場兩名身穿制服的秘書在旁看守和整理鈔票。一名高級職員也戴上白手套，向媒體展示一張疊鈔票。10.27兆印尼盾包括印尼森林地區整頓工作小組（Satgas PKH）徵收的行政罰款，以及2026年1月至4月期間的稅款。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在移交資金時透露，衛生部長報告稱，印尼目前有一萬個社區健康中心（Puskesmas）。這些中心自前總統蘇哈托（Suharto）時期以來就未進行過翻新。普拉伯沃表示：「今天（透過撥款10.27兆印尼盾），我們可以完成5000個社區健康中心的翻新工程。」同時，普拉伯沃也呼籲執法機構嚴厲打擊走私、非法採礦和其他違法活動。他警告，任何阻止相關執法工作的行為，都將被視為挑戰總統權威。