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平均三班護病比淪為灌水 衛福部：要詳細討論如何進行

總統賴清德日前宣布，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」，但護理產業工會認為「平均」護病比入法淪為數字遊戲。衛福部照護司表示，未來預計先在幾家部立醫院評估以科技導入試辦，透過打卡等方法計算實際的人力。照護司副司長陳青梅受訪時表示，2年前就討論要怎麼計算護病比，在鼓勵達標獎勵後的數字時，就有接到反映是實務面上有些困難，不可能立即呈現。她說，這部分部長石崇良已經指示要從科技導入，以部立醫院先行，透過醫事人員憑證或打卡的方式，可直接反映上班人力。這部分將召開第二次會議，也會找護理相關團體、醫院代表等一同討論。陳青梅指出，可直接反映的是醫事人員憑證，但有人會認為憑證無法代表什麼，因為所有事情都有正反面。陳青梅提到，會希望以實際排班，確切統計一班的人數、照顧時數、病床數等確認有無達標。不過，台灣護理產業工會今日召開的記者會重點提及，法律訂定「平均」三班護病比，就是以全院、全月的每日總平均計算後合規即可，但也讓許多單位長期護病比超標情況不受管制。陳青梅則說，預告草案內容要視醫事司而定。她認為，若要以理想反映任何病房狀況，就必須細緻討論如何進行，「不是反對，而是實際上沒有辦法處理」，也就是說，如何偵測數字這部分，理想跟現實還是要有個平衡。