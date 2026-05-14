我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳亭慧當年參加《星光》的模樣還很青澀。（圖／YouTube＠超級星光大道）

從歌唱節目《超級星光大道》出道的歌手包含林宥嘉、曾沛慈、潘裕文、楊宗緯等人，近日潘裕文宣布退出演藝圈，讓曾經的戰友陳亭慧有感而發，昨（13）日現身Threads發文。陳亭慧透露，當年錄製《星光》時，每人每集通告費僅600-1000元，她因為沒錢在台北過夜，錄影完要搭車回高雄，還曾睡在中視大廳等統聯客運，相當克難。陳亭慧昨日在Threads發文，表示她看到潘裕文宣布退出歌壇的消息，心裡浮出的第一個念頭是：「哇嗚…他居然撐了20年耶。」陳亭慧接著分享當年追夢的艱辛，坦言那時候到中視錄影，住在台中以北的參賽者通告費是600元，台中以南的參賽者通告費則是1000元，其實並不高。陳亭慧回憶：「我現在還是可以很清晰地記得，我跟安伯政還有許仁杰總是搭統聯從高雄到台北上節目。常常下了通告之後，為了等統聯的時間，我們會在中視大廳的椅子上睡覺。」陳亭慧因此直言，很多藝人其實當年都窮到不行，但最痛苦的不是沒紅，而是有一點點紅，「因為你上過電視，開始有人認得你，但你又沒有紅到可以真的活下去，所以很多人會卡在一個很尷尬的狀態。你去打工，別人會說：『欸你不是那個誰嗎？』但你不打工，又活不下去。」陳亭慧坦言所以自己後來沒有進入演藝圈，因為她發現很多事情不是努力就有用，「有時候誰會紅、誰會被推上去、誰會突然消失，根本不是我們那些十幾二十歲的小朋友能控制的」。這些辛酸過往讓她更佩服一直到現在都還留在演藝圈的人，「不是因為他們有名或是紅了，堅持星夢需要大量的勇氣」。陳亭慧的貼文引發熱議，在Threads上吸引106萬人次觀看，曾參賽的林家祥留言，「第3屆百強路過，後來覺得被淘汰也沒什麼，畢竟當時裏頭有徐佳瑩、林芯儀這些高手，結果現在我做演員，入行15年還在努力中，只能說表演圈挺辛苦的。」《星光》第2屆的賴銘偉也現身回應：「星光幫學姐辛苦了！respect！」不少網友則認為，剛參加節目時，大家本來就還是素人，只拿車馬費也很正常，重要的是得名後，出場費會翻漲，至於有沒有辦法在演藝圈撐下去，全憑個人實力。而陳亭慧當年參加第1屆《星光》，錄到第14集就被淘汰，沒有名次，她如今當起泰國美妝品牌的代理商，事業經營的有聲有色。