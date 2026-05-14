我是廣告 請繼續往下閱讀

研華極力搶攻AI應用市場商機，也積極搶搭輝達執行長黃仁勳「五層蛋糕」論熱潮順風車，董事長劉克振今（14）日爆料，COMPUTEX展覽期間，黃仁勳將會來他們展位站台，但停留的時間是「用秒來算」的，因為他要去很多公司。研華今日舉行COMPUTEX展前記者會，因每年黃仁勳都會來台參與這場展覽盛會，也會到現場看台廠供應鏈夥伴攤位、替台廠站台，媒體也問到黃仁勳是否也會看研華攤位？對此，劉克振表示，現在消息黃仁勳好像會來，但停留在研華攤位的時間是「用秒來算」，因為他要去很多公司，如果他有來，劉克振也直言，他們也有條件，希望能跟黃仁勳交談「幾秒鐘」，他會和黃仁勳說，研華會在他的「AI五層蛋糕論」最上層應用端這部分繼續努力，成為輝達的供應鏈、協力夥伴，在邊緣AI上繼續做出貢獻。在AI Agent方面，他提到，也會強力使用與輝達合作的企業級AI代理平台NEMO Claw，也希望NEMO Claw能夠繼續進化。劉克振強調，在工業應用方面，研華將會是輝達的協力廠商。