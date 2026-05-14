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由內政部國家住都中心發包興建的台中市北屯區「新平好室」社會住宅，(13)日深夜驚傳工安火警，因塑膠模板燃燒引發嚴重空氣汙染。台中市政府隨即啟動跨局處應變，除由消防局迅速撲滅火勢，市府副秘書長張大春今（14）日率隊現地勘查。為維護市民安全與環境品質，市府祭出強力制裁，不僅勒令工地停工，並將依「空氣污染防制法」重罰最高500萬元罰鍰。台中市環保局表示，該起火警造成大量濃煙及刺鼻異味，雖火勢於當晚11時37分撲滅，但塑膠燃燒殘餘物導致周邊空氣品質惡化。監測顯示，昨晨PM2.5數值雖逐步回落，但考量影響時效與範圍甚廣，環保局認定情節重大，將依「空汙法」第32條規定，從重裁處上限500萬元罰鍰，展現守護空品決心。都發局初步調查指出，起火主因疑似施工人員在進行地下室鋼構支撐拆除作業時，使用氧氣乙炔切割產生火星，不慎引燃塑膠模板。因現場缺乏完善防火防護措施，已違反「建築法」第63條，市府除對承造人及監造人各處1萬8,000元罰鍰外，並即刻勒令停工。都發局強調，後續須由第三方公正單位完成結構安全鑑定及改善計畫審查，確保安全無虞後方得申請復工。勞工局則表示，目前現場仍處於注水降溫階段，待消防災防作業告一段落，將立即派遣勞檢人員進場。若確認施工單位違反「職業安全衛生法」及相關營造安全標準，將處3萬至30萬元不等罰鍰。消防局在獲報後共出動13個單位、30輛消防車及81名消防人力趕赴搶救。目前地下二樓部分結構受損，正採取正壓排煙持續降溫，火調人員也已進場釐清確切起火原因。針對火警後續，警察局針對北屯區敦平街、敦平二街及經貿一路周邊實施交通管制與疏導。副秘書長張大春強調、「工安不容妥協」市府將全力監督中央善後工作，確保該工安事件不再擴大，守護居住環境與市民安全。