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▲民宅籬笆遭破壞。（圖／翻攝自Facebook＠Orang Kota Tinggi）

馬來西亞南部柔佛州哥拉丁宜一（Kota Tinggi）一帶的住宅區，日前有一頭野象闖入當地社區覓食，並破壞民宅的籬笆。馬國媒體《東方日報》報導，這頭野象出現在哥拉丁宜一「宜斯里柏納哇花園」（Taman Sri Penawar）住宅區。網友在Facebook社團「Orang Kota Tinggi」上傳影像，但並未註明事發日期與時間。從網友上傳的25秒影片可見，野象在晚間漫步於住宅區街道。照片顯示，部分籬笆及隔離板遭破壞。報導指出，由於只出現一頭野象，因此應是與象群走散，才闖入住宅區。這起事件引發網友熱議。有網友擔心，野象闖入住宅區，是否意味著未來可能出現諸如老虎之類的野生動物。另外，也有網友感慨，認為是人類破壞野象棲息地，用於開發建房屋，導致牠們沒有足夠的活動空間。有些網友則認為，野象只是進入社區散步，希望居民下次看到野象，不要驚擾牠們。