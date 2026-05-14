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支持度曝光！江啟臣40.6%完勝何欣純

不分藍綠白！中間選民19.8%挺江啟臣

看好度、喜好度都輸！何欣純在「這區」最受歡迎

年底九合一大選將牽動2028總統大選，台中市長選戰備受關注。根據《CNEWS匯流新聞網》民意調查中心最新發布的「2026台中市長選情評估」最新民意調查顯示，國民黨提名的立法院副院長江啟臣在支持度與看好度上，均領先民進黨提名的立委何欣純。最新民意調查發現，在參選人知名度方面，有40.6%的台中市民知道江啟臣可能參選，26.9%知道何欣純，江啟臣參選的知名度，領先何欣純13.7個百分點；而在兩人的對決支持度上，江啟臣以40.6%的支持率領先何欣純的24.4%，雙方差距16.2個百分點；另有35.0%的台中市民未明確表態。交叉分析顯示，從區域來看，何欣純在其大本營（大里、霧峰）獲得34.4％支持度，領先江啟臣的30.4%；在東區、南區（議員第11選區），也以32.2%支持度，領先江啟臣的27.9%，但在其他區域，目前都暫時處於落後局面。從政黨傾向來看，國民黨支持者，有85.8%表態支持江啟臣，3.2%支持何欣純；民進黨支持者則有71.8%挺何欣純，7.9%支持江啟臣；值得注意的是，民眾黨支持者有76.2%表態支持江啟臣，7.9%支持何欣純，中間選民有19.8%挺江，9.4%挺何，70.9%未決定。從「看好度」分析，目前台中市民有49.0%看好江啟臣會當選台中市長，20.7%則看好何欣純。30.2%未表態；其中民進黨支持者有57.7%看好何會當選，但也有27.6%看好江；藍、白支持者則有87.2%與84.9%看好江啟臣會當選台中市長。分析選民對兩人「喜好度」，調查顯示，台中市民有44.1%喜歡江啟臣，18.8%不喜歡 ；何欣純的喜歡度則為34.5%，不喜歡度為19.5% 。兩位候選人的形象皆以正面為主，其中江啟臣在第十選區（中、西區）及第十四選區的喜歡度最高達六成以上 ；何欣純則在第十三選區最受歡迎，喜歡度達57.4% 。整體來說，台中市政黨版圖仍以國民黨較大，有27.5%為國民黨支持者，其次則是民進黨支持者，有24.9%表態支持民進黨，10.1%挺民眾黨，17.5%不偏任何政黨。民調專家表示，2026的台中市長選舉，整體目前來看仍是江啟臣佔優勢。值得注意的是，何欣純是2025年10月民進黨第一波提名的縣市長候選人，在提早跑了半年情形下，整體不提示知名度仍不高，顯示台中市民對何的熟悉度仍偏低；未來在選情逐漸加熱上，若何欣純知名度與熟悉度提升，會否逐步拉進與江啟臣的差距，會是接下來台中市選情的觀察重點。本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為115年5月11日至12日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話隨機抽樣，共計完成1,070份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負3.0個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。