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台北市

第一時間清消、投藥 禁止餵養野生動物

▲ 為全面進行鼠類防治，北市市場處對中山區市集進行清消。（圖／北市市場處提供）

首創「鼠類偵防師」 到府助民除鼠

▲臺北市鼠類偵防師教導鼠洞圍堵。（圖／記者葉政勳攝）

杜絕老鼠趴趴走 市場落實垃圾不落地

檢附鼠患防治完成報告 才發放工地施工許可

▲廠商在申請拆除計畫備查或室內裝修圖審時，若未能提供合格的鼠患防治報告，將無法取得施工許可證。（圖／台北市府提供）

新北市

要求廚餘桶加蓋 加強環境清消

以物理性捕鼠為主 阻絕鼠輩食物來源

▲平時落實收好食物、清除垃圾、封堵孔洞等環境管理，從源頭減少鼠類孳生。（圖／記者呂炯昌攝）

高雄市

市場、夜市、攤商、餐廳加強滅鼠

▲防治鼠患，地方政府展開分區清消。（圖／北市環保局提供）

全球氣候暖化讓老鼠的繁殖期、活動期拉長，導致世界各國不少大城市都面臨鼠患侵擾。而在台灣的台北、新北、高雄深受其害，其中台北市的老鼠對於人群毫無畏懼，不僅大白天出來覓食，還入侵動物園各大區域，包含鳥園、穿山甲館、陸龜展區，引發「安鼠之亂」危機。根據日本東京、美國紐約市的滅鼠做法，除了投放藥物之外，還花非常多的心力、金錢來改善生活環境，像是將垃圾桶從「無蓋變有蓋」阻斷老鼠的食物來源，也調整居民與清潔隊清運垃圾時間，成功讓見鼠率下降。《NOWNEWS今日新聞》也特別整理雙北、高雄滅鼠措施，和民眾一起檢驗。台北市1月爆發第一例漢他病毒感染案例時，相關局處就火速在個案家周圍半徑200公尺，用漂白水清消，並投藥滅鼠、捕鼠。這兩個月，衛生局也積極查核餐飲業者，家數突破4千家，沖吸溝泥車清淤6.55公噸。避免餵養流浪貓狗、野生動物食物成了老鼠食物來源，因此自5月起，依據《臺北市公園管理自治條例》第11條第19款規定，禁止民眾在公園餵食野生動物，包含禽鳥、無飼主管領之動物或棄養（含放生）動物，違者可處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。自115年5月1日起，將加強取締與稽查作業，對違規行為依法裁處。老鼠多出現在市場或都更密集區，為協助民眾有效防治鼠患，台北市長蔣萬安首創「鼠類偵防師」，深入社區進行環境健檢，協助民眾找出鼠類入侵的漏洞與環境管理死角，並提供客製化防治建議，打造更精準有效的防鼠機制。偵防師進到住家後，會調查周圍環境是否有鼠糞、老鼠咬痕，建築物的孔洞與縫隙是否存在鼠類入侵通道，並分析鼠類活動與行走路徑。同時也會針對食物來源管理、垃圾清理及雜物堆積等問題進行風險評估，協助社區建立完善的「鼠類防火牆」。環保局呼籲民眾遵守「防鼠三不」原則，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，並養成食物密封保存、定期清理垃圾及減少雜物堆積等習慣，從源頭切斷鼠類生存條件，才能真正降低鼠患問題。不論是雙連菜市場還是北投市場，都被民眾發現老鼠明目張膽的逛大街，對此，台北市場處攤販科長張俊閔表示，針對公有市場會採取結構性的封層的工程，例如在排水溝加裝相關的細物不鏽鋼網，以及封老鼠洞。但外圍私人攤商則要求垃圾不落地，食物殘渣放置廚餘桶，而垃圾桶也會要求加蓋。此外，市場處也會要求攤商定期對環境大清消，透過泡沫或是漂白水來進行清潔。北市府也祭出鐵腕，面對不聽勸、不配合防鼠措施的攤商，張俊閔指出，公有零售市場會依據合約要求開勸導單，若持續沒改善則進一步開罰。至於私有私人市場，市場處可對攤商啟動記點機制，若發函警告無效，一年內累積6次警告，不排除要求撤攤除名。此外，北市府也將針對餐飲、攤集市場等排水系統全面檢查；市場建物的空調管線、瓦斯管、電纜入孔等，進行結構孔洞的封堵；同步加強對於攤販打烊後垃圾以及廚餘的處理作為，補助攤販加裝油脂截流器，進一步阻斷老鼠的「地下糧倉」。警察局也會加強查緝違規攤集場，取締不合格的廚餘及垃圾處理。台北市不少地區在進行危老都更，專家認為這可能是促成老鼠亂竄原因之一。因此，都發局宣布包含室內裝修案、都更、危老建物拆除在開工前及施工期間，需定期提報鼠患防治報告。廠商必須要找到合格防治業者，針對環境進行清消，並提出作業紀錄、現場照片完成相關鼠患防治作業，才會發給施工許可。淡水爆發漢他病毒個案後，環保局全面啟動環境整頓工作，3至4月加強巡檢環境376次，要求空地空屋及髒亂點改善共56件。另3至4月加強清溝約1萬8千公尺，並於重點區域加強漂白水消毒作業，已將該點列為高風險點位，將持續每月定期消毒作業。另外，要求市場、夜市、餐飲業者廚餘桶加蓋及即時清運，禁止將食物殘渣倒入側溝；如發現有髒亂情形，將依法要求改善。捕鼠措施以物理性捕鼠為主，若有投藥之必要性，可至清潔隊或里辦公處領取。但使用毒餌必需放入誘餌盒，避免裸露，並放置於牆角、排水邊、鼠道等老鼠經常出沒處，同時遠離寵物及野生動物活動區域。新北市呼籲民眾，平時落實收好食物、清除垃圾、封堵孔洞等環境管理，從源頭減少鼠類孳生。去年就曾被老鼠大軍入侵的高雄市，今年仍被鼠患纏身。這回不只加強滅鼠防治工程，針對市場、夜市商圈、攤商、餐廳等場域加強環境整頓、滅鼠與清消作業，並辦理擴大衛教宣導、發放防疫清消物資如漂白水，及訪視院所加強通報。另外，要求攤商妥善存放生鮮食材，防止鼠類覓食；工地則是要求落實廚餘及垃圾定期清運、場域消毒及巡查機制。強化老鼠防治，相關藥劑配發至各區公所，從去年11月至今年5月，高雄市已發放至少2,200箱的老鼠藥，同時也提供黏鼠板等工具協助物理性防治。未來將以環境清潔及側溝清疏等方式為主，搭配化學防治輔助，全面降低鼠類活動空間。