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▲IU在《21世紀大君夫人》飾演的成熙周，為了邊佑錫飾演的理安大君放下自尊心。（圖／YouTube@이지금 [IU Official]）

▲IU說「真正的愛，不是期待對方一定要懂自己」不是熙周的愛情觀，而是IU的戀愛哲學。（圖／YouTube@이지금 [IU Official]）

韓星IU近日在YouTube公開《21世紀大君夫人》幕後花絮，談到劇中角色成熙周為愛放下自尊的心境時，坦率分享自己的愛情觀，直言：「」目前與李鐘碩穩定交往4年的她，難得公開談論感情哲學，這段發言立刻在粉絲間掀起熱議。IU最新公開的幕後影片中，記錄了《21世紀大君夫人》最新一集的重要拍攝場面。劇中，成熙周向來自尊心極強，但與理安大君（邊佑錫 飾）的契約婚姻曝光後，選擇放下身段跪地求助父親，甚至願意犧牲自己，只為守護丈夫。拍攝結束後，IU談到角色的心境變化時表示：「熙周在愛情面前，已經把自尊全都放下了，希望理安大君能明白她的愛。」也隨即補上一句更令人印象深刻的話：「會希望對方理解，代表可能還不夠愛。真正的愛，不是期待對方一定要懂自己。」當製作組問她這是角色的想法，還是自己的哲學時，IU毫不猶豫回答：「這是我的哲學。」她也分析，成熙周因為過去沒有真正愛過一個人，所以大概還沒有屬於自己的愛情觀。IU目前與李鐘碩穩定交往中，兩人於2022年12月正式認愛，至今感情已邁入第4年。當時李鐘碩在《2022 MBC演技大賞》憑藉《黑話律師》奪下大賞，致詞時向「某個特別的人」深情告白，之後雙方戀情隨即曝光。兩人是從10多年好友發展成戀人，交往以來始終低調但穩定，是韓國演藝圈備受祝福的一對。而IU與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》本週將迎來大結局。