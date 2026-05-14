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今年國中教育會考將於5月16、17日登場，全台共有18萬多名考生，在18個考區、231個考場應試，明（15）日下午3點至5點開放查看考場。不過，全國試務會提醒，考生查看考場時不得進入試場，以維護環境整潔與考試品質。全國試務會也提醒考生，應事先熟悉簡章與試場規則，避免違規影響成績。其中，歷年最常見的三大違規情形，包括在答案卡（卷）上做記號或顯示個人身分、於考試開始前提前翻閱試題本或作答，以及隨身攜帶非應試用品。試務會指出，若考生在答案卡（卷）留下可辨識身分的記號，或違反試場秩序且情節輕微，5科將記該科違規1點，寫作測驗則扣1級分。另外，若考生在考試說明階段提前翻閱試題本、書寫或作答，或在鐘聲結束後仍持續作答，經制止後才停止，5科將記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。針對非應試用品，試務會也特別提醒，考試期間不得隨身攜帶具通訊、傳輸、錄影、照相、計算或發聲功能的物品，例如手機、智慧手錶、智慧手環、電子辭典、計算機、電子鐘等，即使未使用或未發出聲響，也屬違規，5科將記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。此外，教育部也呼籲，考試期間請民眾避免在考場周邊進行集會、施工、遊行、民俗活動或體育賽事，若無法避免，也應降低音量、避免使用擴音設備，同時維持交通順暢，讓考生安心應試。全國試務會最後提醒考生，務必提前確認考場位置與交通狀況，盡早出門，避免因塞車或周邊活動影響而延誤考試時間。