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▲天壇是著名世界文化遺產，是中國現存規模最大、保存最完整的明清皇家祭天建築群，也是世界上現存最大的祭天建築群。圖為祈年殿。（圖／翻攝自微博）

▲美國總統川普在中國國家主席習近平的陪同下，到北京天壇公園參觀。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）訪中行程重頭戲「川習會」已在稍早結束，川普與中國國家主席習近平也前往天壇進行參觀，在祈年殿打卡留念。習近平與川普結束川習會後，參觀天壇公園，並在祈年殿廣場合影，共同參觀祈年殿。據中新網旗下媒體「國是直通車」、中國科普網介紹，天壇是著名世界文化遺產，是中國現存規模最大、保存最完整的明清皇家祭天建築群，也是世界上現存最大的祭天建築群。天壇始建於明朝，是明清兩代皇家祭天、祈穀、祈雨的專屬祭壇，至今已有六百年歷史，可說是中國極具代表性的歷史文化名片。眾多外國元首、政要都曾經到訪，美國前國務卿季辛格更曾15次參觀，還感嘆「美國能複製建築，但無法複製600年古樹」。天壇之妙在於建築與古樹相傍相生、互為映襯。天壇的建築設計，體現中國古代「天圓地方」的宇宙觀、「天人合一」的哲學思想。天壇涵蓋三大建築群，祈穀壇建築群以祈年殿為中心，明清兩代皇帝都於此祈求豐收，中央4根「龍井柱」象徵四季、中層12根「金柱」代表十二月、外層12根「檐柱」寓意十二時辰，中外層24根柱子與二十四節氣相對應，全部的28根則代表二十八星宿。圜丘壇建築群以圜丘為核心，包括皇穹宇在內，是冬至日祭天的神聖場所；齋宮建築群則是古代皇帝祭祀前齋戒居住之所。天壇的古樹也是看點之一，天壇現存古樹3562株，包括側柏、圓柏、國槐、銀杏、油松等，主要栽植於明清時期，生長在皇穹宇西北側的「九龍柏」樹齡已有600多年，是北京市區最古老的柏樹之一。天壇古樹的栽植講究「內儀外海」，內壇規劃種植柏樹稱為「儀樹」，間距4.8公尺左右，強化威嚴秩序感與神秘感；外壇則以自然式混合種植松柏、榆槐等，稱為「海樹」。明代計成《園冶》有雲「名園易構，古樹難求」，天壇古樹群遠官氣象莊嚴、近看威儀參天，古柏林四季常青也正符合《周禮》中「蒼璧禮天」的意境。