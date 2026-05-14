賴清德信任度：44%民眾信任 提升6個百分點

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賴清德未來施政表現：41%民眾有信心 增加3個百分點

總統賴清德將在今年5月20日就職滿2周年，《TVBS》今（14）日發布最新民調顯示，民眾對於賴清德上任以來施政滿意度為38%，較上任一周年時回升6個百分點，不滿意度也大幅減少10個百分點，來到45%，但整體仍不滿意高於滿意度；至於台灣民眾怎麼看賴清德未來施政表現？民調顯示，41%表示有信心，雖較去年略升3個百分點，51%民眾表示沒信心。對於賴清德帶領國家政策走向是否正確，TVBS民調中心今日公布的最新調查結果顯示，42%民眾認為是正確方向，40%認為是錯誤方向，另有18%未表意見。和去年相比，認為賴清德施政走向正確的比例，自36％提升6個百分點，認為走向錯誤的比例則從49%減少至40%，顯示民眾看法分歧。本次調查也發現，44%民眾表示信任賴清德，較去年高出6個百分點，不信任的比例為48%，減少7個百分點，另有8%沒有表示意見。針對台灣民眾怎麼看賴清德未來的施政表現？TVBS民調中心調查顯示，41%民眾表示有信心，較上任周年時增加3個百分點，而沒有信心比例減少6個百分點（51%）。整體而言，民眾對賴清德施政信心略有回升，卻仍低於沒信心的比例。本次「賴清德總統就職兩周年滿意度」由TVBS民意調查中心於今年 5 月 4 日至 10 日晚間 18 時至 22 時，以及 10 日下午 13 時 30 分至 17 時進行調查；採用市話與手機併用的「雙底冊抽樣調查」方式，由人員進行電話訪問，成功接觸 1,138 位 20 歲以上台灣民眾（其中市話 575 份、手機 563 份），在 95% 的信心水準下，抽樣誤差控制在 ±2.9 個百分點以內，相關調查經費來源均為 TVBS。