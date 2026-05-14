我是廣告 請繼續往下閱讀

唯二搭乘空軍一號 馬斯克份量與眾不同

美國總統川普（Donald Trump）今（14）日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤，隨行包括許多企業人士，其中全球首富特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）格外受到矚目，他在北京人民大會堂外拿手機到處狂拍的畫面引發中外網友熱議，還釣出馬斯克本人用「笑哭」的表情符號回應。在川習會正式開始前，習近平在北京人民大會堂外鋪起紅毯，鳴放禮炮、軍樂儀隊以及夾道歡迎的孩童替川普準備了盛大的歡迎儀式，而一眾中美官員以及企業人士也在場觀禮。從現場影片可以看到，馬斯克舉起手機興奮狂拍，還在原地轉了一圈，臉上笑容十分開心。馬斯克的表現與其他略顯拘謹的官員形成鮮明對比，在社群網路引發熱議。中國網友紛紛表示，「性情中人馬斯克，我就喜歡這樣的他」、「知道愛潑斯坦為啥不叫他了吧」、「轉圈圈有點可愛」。也有中國網友驚訝於馬斯克的身高，大讚他站在人群中鶴立雞群，還拿馬斯克之前與臉書創辦人祖克柏相約鐵籠格鬥的往事打趣，這則推文更釣出馬斯克本人轉推，並留下一個笑到流淚的表情符號。馬斯克昨日自爆只有他和輝達執行長黃仁勳是與川普共搭空軍一號前往北京，馬斯克雖然曾與川普爭吵，但如今兩人顯然已經重新找回昔日的情誼。《BBC》報導分析，馬斯克主導的企業與電動車與AI領域都息息相關，這些正是美中經濟關係中最棘手的領域，因此川普對馬斯克的重視也是顯而易見。稍早馬斯克從人民大會堂離開時，被記者問到會議進行得如何？他回答「非常好」；記者再問有獲得哪些成果時，馬斯克則說「很多好事情」，態度顯得非常輕鬆與正面。