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民進黨昨（13）日宣布正式徵召黑熊學院創辦人、綠委沈伯洋角逐台北市長大位。面對各界對其背景的質疑，台北市議員洪健益狠酸，比起台北市長蔣萬安一直用「依法行政、秉公辦理、勿枉勿縱」回覆議員，沈伯洋的競選宣言讓他感受到熱情，「台北市真的悶太久了」。針對外界質疑沈伯洋與台北市的淵源，民進黨台北市議員洪健益13日在《台灣向前行》節目中表示，自己看完沈伯洋的競選宣言，「我覺得真的悶太久了，台北市真的悶太久了，熱情都來了」；洪直言，「我不是想要看到一個市長，每次在議會裡面只有8個字，『依法行政、秉公辦理』，什麼都沒了，最多再加『勿枉勿縱』」。洪健益狠酸，沈伯洋具備法律專業、有國際觀又是大學教授，反觀蔣萬安永遠是這個8個字回覆議員，一問三不知，到選舉前才說要負壓式吸菸倉、育嬰減時，把壓力丟給基層，「像這樣的市長，我個人認為我不是太能接受啦」。洪健益指出，自己的服務處就在沈伯洋家隔壁，並指出永吉路兩棟大樓都是沈家家族以前的土地改建的，沈家早在清代就在台北，沈伯洋的三叔公、六嬸婆都是自己的支持者，沈伯洋從出生就在這，一路讀復興、考建中、上台大，是不折不扣的台北子弟，對台北最早的記憶，就是阿公經營的「柑仔店」，「現在已經改建大樓租給萊爾富了。」面對國民黨戲稱沈伯洋為「紅孩兒」，洪健益透露，自己特地與沈伯洋通電話。沈在電話中感嘆：「我爸保護我保護得太好，還沒選出來抹黑就來了。」洪健益澄清，沈父其實是「厄瓜多台商」，身份是專業貿易商，負責媒合厄瓜多當地和日本重型機具、中國布料等，從來沒在中國大陸經商，是真的作為媒介，「同頭到尾只有他老爸被中國賺錢，哪有他賺中國的錢？沒有賺紅錢。」