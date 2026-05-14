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王惠美反對成關鍵 謝衣鳯酸黨中央要「家長同意書」

藍營炸彈引爆了！羅旺哲5字斷言彰化戰局

國民黨彰化縣長提名風波延燒逾1個月後，黨中央昨（13）日下午徵召前考紀會主委魏平政，正式投入2026彰化縣長選戰。不過，提名結果一出，黨內雜音隨即浮現，不僅傳出與謝家因素有關，更引發地方支持者不滿。對此，資深媒體人羅旺哲直言，國民黨在彰化「一顆炸彈已經引爆」，甚至悲觀表示，藍營若照這樣打下去，就是「恭喜民進黨」了。原本國民黨預計在4月8日中常會拍板彰化縣長提名人選，但因現任縣長王惠美反對，提名作業臨時喊卡，導致地方藍營陷入長達1個多月的紛亂。如今黨中央終於正式徵召魏平政參選，卻未能平息爭議，反而讓基層與支持者質疑聲浪持續擴大。據傳，國民黨最終選擇魏平政的重要原因之一，與謝家的家族態度有關，也因此讓立委謝衣鳯相當不滿。面對提名結果，謝衣鳯認為，黨中央根本沒把自己當成獨立個體看待，還狠酸：「這麼喜歡問家人的意見，以後有意參選公職的人，是不是還要先拿家長同意書？」相關發言曝光後，也讓外界解讀，藍營地方派系與黨中央之間的矛盾已正式浮上檯面。由於謝衣鳯在地方具有一定實力，加上過去黨內評估民調表現不差，如今卻遭到「捨民調、改徵召」，也讓不少藍營支持者相當錯愕。羅旺哲也在臉書發文表示，就在藍綠熱議民進黨台北市長參選人沈伯洋之際，國民黨另一顆炸彈其實也同步引爆。他直言，謝衣鳳自嘲「已領便當」，而藍營黨主席鄭麗文臉書瞬間被「灌爆」，彰化縣長這局，是國民黨今年22縣市布局中，「最莫名其妙」的一局。羅旺哲指出，畢竟連鄭麗文過去都曾提到，謝衣鳯民調最高，結果最後卻不是依民調決定，而是直接改採徵召、空降人選，讓不少支持者「黑人問號」。他認為，彰化提名案拖了這麼久，顯示黨中央根本沒有整合完成，如今支持者罵聲不斷、爭議全面浮上檯面。羅旺哲表示，魏平政或許很優秀、也有自己的優點，但在這種粗暴提名方式下，等於「陷其不義」，更讓黨中央的威信受到質疑。他更直言，如今在地立委不挺、被提名人知名度低，國民黨若想守住彰化縣，怎麼看，就是5個字，「恭喜民進黨」。