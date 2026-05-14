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▲微博流傳一批疑似iPhone 18 Pro系列的相機鏡頭背板，可以看到深櫻桃顏色更偏向咖啡色。（圖／翻攝微博）

深櫻桃色更偏向咖啡

外觀變化不大 矩形相機島可望延續

▲iPhone 18 Pro除了有深櫻桃色，天藍色也相當受到矚目。（圖／翻攝微博）

下月WWDC26開發者大會即將登場，隨後9月就會是秋季發表會，外界盛傳有機會看到iPhone 18 Pro系列和摺疊機登場。近日微博有神人爆料Po出疑似iPhone 18 Pro系列後置相機鏡頭背板，除了有黑灰、銀色的基本款，還出現淺藍色以及風傳的深櫻桃色，iPhone 17 Pro的宇宙橙似乎不在新一代iPhone的計劃裡。近日微博流傳一批疑似iPhone 18 Pro系列的相機鏡頭背板，據稱是由外部零件廠商製作，由於鏡頭蓋通常會與機身色調搭配，外界認為這批零件照片可能接近新機實際配色，也讓iPhone 18 Pro系列新色輪廓提前曝光。從目前流出資訊來看，iPhone 18 Pro系列傳出將推出4款配色，包括深櫻桃、深灰、天空藍以及銀色。其中討論度最高的，就是全新「深櫻桃」，但整體色調不像過去Product Red那樣鮮紅，而是更接近酒紅、深紅紫調，視覺上更內斂成熟。不過，和先前渲染圖呈現的酒紅色相比，這次曝光的鏡頭蓋照片顯得更低調，也更偏暗一些，甚至帶有一點深咖啡色的感覺。由於目前流出的零件為玻璃材質鏡頭蓋，表面反光與光澤感會比實際機身更明顯，因此最終上手觀感仍要等新機正式發表後才能確認。若「深櫻桃」最終成為iPhone 18 Pro代表色，也意味蘋果可能延續Pro系列每年打造辨識色的策略。相較iPhone17Pro系列「宇宙橙」鮮明搶眼，深櫻桃明顯走向沉穩、高階路線，對於不想選黑灰、銀等基本色，希望手機有辨識度的用戶來說，可能會成為今年最受討論的新色。至於外型部分，從曝光的鏡頭蓋造型來看，iPhone 18 Pro系列可能會延續iPhone 17 Pro的矩形相機島設計，代表背面外觀變化不大。硬體方面，iPhone 18 Pro系列傳出將搭載全新A20 Pro晶片，並可能採用台積電2奈米製程。若消息屬實，這將會是iPhone首次邁入2奈米製程世代，對效能、功耗與AI運算表現都可能帶來提升。