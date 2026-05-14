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美國總統川普訪問中國，並於今（14）日與中國領導人習近平會面，外界憂心美對台軍售立場生變。對此，政治評論員吳崑玉在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，站在中共立場來想，對台軍售的項目內一定要拿掉哪項？就是海馬士多管火箭系統，尤其是多增加約100顆ATACMS飛彈，那可以做源頭打擊。吳崑玉指出，川習會是否談台灣軍售議題，這一定會，不是川普要談，而是川普已經知道習近平一定會談，對方硬是把這個議題搬上桌，就算只是幾句話，川普也是只能讓他說，川普頂多就是禮貌性回應，表明自己已經知道，但背後的意思是「但是我沒有要照你的意思」，等他回到美國繼續賣，之前他就做過這樣的事情。吳崑玉續指，站在中共立場來想，對台軍售的所有項目內一定要拿掉哪一項？就是海馬士多管火箭系統，尤其是多增加約100顆ATACMS飛彈，那可以做源頭打擊、打到中國大陸本土，而侵略者最恨的一件事，就是自己打人卻被還手，「對付恐龍的時候，不只要擋它的攻擊，還要有一根茅能讓它痛，海馬士就是這種武器。」吳崑玉說到，如果自己是習近平，要跟川普談判，就會直指這類武器是屬於攻擊性武器，即使賣台灣海馬士，以其70公里的精準打擊範圍，仍可以被視為防禦性武器，但ATACMS飛彈不准賣，自己認為川普不見得會同意，但如果川普有求於習近平，就是拿這一條在換。