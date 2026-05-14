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由內政部國家住都中心起造的台中市北屯區社會住宅「新平好室」新建工程，昨天上午發生工地火警，延燒14小時引發嚴重空污，台中市長盧秀燕指出，火警發生時不只濃煙密布，因工地使用塑膠模板，導致「現在還在臭」，市府將依《空污法》開罰最高500萬元。「新平好室」社會住宅新建工程，昨日地下室2樓發生工地火警，初步調查，施工人員以乙炔切割鋼梁，高溫焊渣掉落至塑鋼模板引發燃燒。由於地下樓層有大面積環保模板，加上屬半封閉空間，致火勢迅速擴散，造成支撐柱變形傾倒，消防人員無法進入核心區域部署水線。這場大火整整燒了14小時，不僅數公里外可見濃濃黑煙，更造成台中市區嚴重空污。市長盧秀燕今（14）日在市議會答詢市議員羅永珍時，表示這場火警不只濃煙密布，由於施工單位使用塑膠模板，火場附近臭到不行，即使昨天深夜火勢已熄，但「現在還在臭」。關於火警嚴重影響空氣品質，環保局將依《空氣污染防制法》開罰最高500萬元，聽說下午內政部將開記者會說明，希望中央能妥善處理。市府副秘書長張大春上午赴現場勘查，強調工安不容妥協，已依《建築法》開罰3萬6千元。環保局補充說明，大量濃煙及異味造成周邊空氣品質惡化，火勢撲滅後，現場仍有濃煙及塑膠燃燒異味情形。今日上午的PM2.5數值雖已降至40ug/m3以下，但尚未恢復正常空品數值。