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▲▼小勞勃道尼當年從吸毒醜聞跌落谷底，後來靠著2008年的漫威電影《鋼鐵人》重回一線男星地位。（圖／GIVENCHY提供、美聯社）

好萊塢巨星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）當年從吸毒醜聞跌落谷底，後來靠著2008年的漫威電影《鋼鐵人》重回一線男星地位，紅遍全球，他近日上節目受訪，坦言對當今氾濫的網紅文化感到憂心，形容自己14歲小兒子玩遊戲要求網友抖內的行為像「一種宗教」，更痛批：「把網紅當成未來的明星，我覺得這根本是鬼扯！」小勞勃道尼在Podcast節目《Conversations for our Daughters》犀利評論現代的網紅文化，「當我聽到說，網紅都是未來的明星，我不知道你活在哪一個世界，但我覺得這根本是鬼扯！像我14歲的兒子也有點被這整個網紅文化給影響到，結果就會變成，如果你喜歡我打電動的方式，那你要不要抖內我啊！某種程度上這快變成一種宗教！」此外，小勞勃道尼更直言，現在的網紅某種程度上都是「福音派的江湖騙子」，他認為，雖然有些創作者很努力、很真誠，但網紅受歡迎的程度與好萊塢影史巨星的專業和風采、作品影響力不可相比擬，這兩者完全處於不同等級。然而，小勞勃道尼對於網紅文化的觀點，也展現較為圓滑的一面，表示自己不太想太快下結論，現在的他宣傳電影也認識一些網紅，發現有些人很踏實、很有趣，當然也有一些拐瓜劣棗，強調這是一個全新的領域，並不是要進行道德批判，而是對這種成名門檻極低、只需用手機自拍，什麼都不用做就能變名人的趨勢感到不安。