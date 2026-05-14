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美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂會面，台灣議題備受國際關注，對此，外媒《路透》也發出專文解釋「什麼是台灣獨立，台灣已經獨立了嗎？」文中提到，台灣能選舉出其領導人，政府控制著一個明確的領土範圍、擁有其軍隊、護照和貨幣，即使大多數國家未正式承認，仍享有事實上的獨立。《路透》今以「解釋：什麼是「台灣獨立」，台灣已經獨立了嗎？」為題發文，介紹台灣獨立一詞含意，以及中國、美國和台灣政府立場。台灣的國際地位和中國立場方面，路透解釋，數十年來，位於台北的中華民國聲稱是合法的中國政府，但在1971年，北京從台北接管了聯合國的中國席位，目前只有12個國家與台北保持正式外交關係，而大多數主要西方國家和美國盟友通過承認中華民國護照，並在彼此首都設有實質大使館，與台灣保持密切的非正式關係，台灣公民可以使用台灣護照自由前往大多數國家。路透提到，中國表示不會放棄使用武力將台灣置於其控制之下，北京向台灣提出了類似於香港的「一國兩制」模式，承諾給予該城市高度自治，儘管台灣沒有主要政黨支持這一點，而台灣的民意調查反覆顯示，大多數台灣人希望維持與中國的現狀。至於美國的立場上，路透說明，美國於1979年斷絕與台北的正式關係，轉而支持北京，但根據《台灣關係法》，美國有義務提供台灣自我防衛的手段，美國在華盛頓的「一個中國」政策下，對台灣的主權不持立場，2022年，國務院還增加關於「六項保證」的措辭；此外，1982年做出的保證中，包括美國未設定終止對台軍售的日期，未同意在此類軍售上事先與北京協商，或修改支撐美國對台政策的《台灣關係法》，這些保證此前從未正式公開，而中國多次要求美國停止對台軍售。路透提到，台灣的人民選舉其領導人，政府控制著一個明確的領土範圍，擁有其軍隊、護照和貨幣，即使大多數國家未正式承認，仍享有事實上的獨立，而台灣政府表示，中華民國是一個主權國家，北京無權代表或發言，因為中華人民共和國對台灣的領導選擇沒有發言權，且從未統治過台灣。至於台灣是否能否宣布成立「台灣共和國」？路透直言，非常困難，需要國會批准憲法修正案，然後進行公投，而不是由總統賴清德簡單宣告，自2016年以來執政的民進黨並未嘗試修改憲法，國民黨強烈反對任何改變中華民國名稱的企圖。路透直言，中國厭惡賴清德，稱其為「分裂主義者」，在賴清德當選總統之前，曾表示是「務實的台獨工作者」，賴清德堅持認為，他只是指台灣已經是一個獨立的國家，而自2024年上任以來，賴清德多次表示中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」，北京方面認為這意味著他認為兩者是獨立的國家，因此他是在推動獨立的論述。