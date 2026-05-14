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▲陳凡騏改名阜東昇，發布新專輯《歸途》闖蕩樂壇。（圖／記者邱曾其攝）

▲祈錦鈅（左）現身記者會，送上蛋糕祝福阜東昇（右）重生。（圖／記者邱曾其攝）

獨立創作歌手阜東昇（原名陳凡騏）近日帶著首張個人專輯《歸途》強勢回歸樂壇，並正式宣告已於2022年全面退出成人產業。他於記者會上首度揭露心酸過往，坦言當年因母親重病急需手術費，在經濟壓迫下「被迫下海」，2年拍了150支成人片，因此才獲得「台灣第一男優」的封號。而他追逐音樂夢的過程中也很辛苦，3度遭遇詐騙，賠光約500萬元的積蓄，令人鼻酸。阜東昇曾擁有「台灣第一男優」的封號，但他透露這段經歷並非自願。疫情期間，他的母親因頸椎壓迫導致手腳麻痺、重病癱瘓，急需龐大的醫藥費與開刀費用。在工作難尋且家計沉重的雙重打擊下，他才選擇入行。阜東昇感性表示，雖然這段過去難以抹滅，但母親始終理解他的苦衷與音樂夢，更曾鼓勵他可以效仿影后舒淇，「媽媽也說我可以像舒淇一樣，可以穿回來」，這句話成為他重返歌壇的最大動力。談及發片之路，阜東昇坦言自己傷痕累累。他爆料過去曾被經紀公司以「幫忙發專輯」為由半哄半騙簽約，最後才發現對方根本無意履行承諾。更誇張的是，他曾因與男同事約唱KTV，竟遭到經紀人無理動粗，「他就往我胸口打一拳」。隨後他又接連遭遇兩次類似的合作詐騙，累計損失高達4、500萬元，辛苦拍片賺來的錢幾乎全數化為烏有。儘管積蓄歸零，阜東昇仍未放棄歌手夢。為了籌措新專輯《歸途》的製作與宣傳費，他這兩年化身「打工達人」，兼差擔任餐廳副廚、有氧老師、搬貨員及外送員。他苦笑回憶，低潮期曾窮到存款只剩下「個位數字」，只能靠吃燕麥牛奶或水煮蛋度日。他感慨說道：「雖然沒什麼天賦，但我努力就好。」並希望能以「歌俠」的全新形象，讓大眾重新認識他的音樂才華。此次新專輯選在5月8日母親節前夕發行，是阜東昇送給母親的禮物。他透露，想當歌手其實是受了母親的影響，因為媽媽年輕時也有明星夢。現在的他不僅背負每月4萬元的房貸壓力，更努力衝刺事業，許下未來要開個人演唱會的心願，「到時候要找媽媽當特別嘉賓，跟她在台上高歌一曲，這是我最大的夢想！」在發片記者會上，好友祈錦鈅也特地現身，送上象徵「重生」的蛋糕為他打氣。歷經產業起落與騙局，阜東昇對過去已然釋懷，並引用電影台詞自我勉勵：「生命是一段過程，可悲的是不能重來，可喜的是他不需要重來。」他強調自己會持續創作，不為音樂路設定期限，「我希望自己終身都走在歌手這條路上，慢慢走也是能走出一條路。」