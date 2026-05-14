我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(14)日進行市政總質詢，議員黃馨慧針對「老人健保自付額補助政策」指出，台中現行5%的排富門檻已施行13年，淪為六都最嚴格標準，呼籲市府應因應通膨壓力，將門檻放寬至20%。對此，市長盧秀燕回應，將努力籌措財源並逐步放寬。黃馨慧指出，台中市老人健保補助由前市長胡志強於102年領先全國推動，雖曾於林佳龍任內中斷，並引發「米蟲說」爭議，直到108年盧秀燕市長上任後才正式恢復。然而，當時設定的「稅率5%以下」排富門檻已沿用至今，在當前高房價、高物價的環境下，許多雙薪家庭名義收入增加，實際負擔卻更重，導致不少「中產變新貧」的家庭被排除在補助之外。據社會局評估數據，若將補助門檻由綜所稅率5%放寬至20%，受惠長輩將從現有的規模增加至約49萬人。預計全年所需經費將由目前的29.62億元增加至40.45億元，約需額外投入10.83億元財源。黃馨慧強調，市府應重新盤點115年度財源，優先投入市民有感的民生政策，朝「照顧中產、減輕扶養負擔」方向調整。她呼籲市府以務實態度面對高齡化社會壓力，讓台中的幸福感真正落實到家戶。市長盧秀燕回應表示，台中並非補助資格最嚴格的城市，但坦言目前一年30億元的負擔確實不輕。她表示，市府認同放寬方向，後續將積極解決財政問題，朝逐步放寬門檻的目標努力。