我是廣告 請繼續往下閱讀

街區尺度規劃 ：透過整合周邊街廓，引導更多老舊建物地主參與。

：透過整合周邊街廓，引導更多老舊建物地主參與。 指標案件：如新北市「中和祥和案」與「新店安德案」，透過整體規劃提升地區生活品質與防災韌性 。

▲國家住都中心都更策略再升級！開發邏輯由單點重建轉向「街區型永續規劃」，目前已有 57 案進行中，總投資金額預計突破 1,600 億元，透過擴大規劃視野，全面提升地區生活環境與開發效益 。（圖／國家住都中心提供）

臺北市 (6案)：信義雅祥案、信義犁和案、中正永昌案、南港台電後山埤案、士林三玉案、大安龍泉案 。

新北市 (2案)：新店安德案、中和祥和案 。

高雄市 (1案)：青年高分社及陸軍服務社案 。

全國招商量最高的行政法人國家住都中心於今（14）日盛大舉辦「2026 年公辦都更招商發布會」，宣布啟動歷年最大規模招商計畫 。今年以「用專業點亮城市未來」為題，一口氣推出分布於臺北、新北及高雄核心地區的 9 大公辦都更案，總基地面積約 6.5 公頃，預計帶動民間投資金額超過 596 億元 。國家住都中心董事長花敬群表示，中心成立近八年來，公辦都更始終秉持「一本帳」原則，已成功推動 18 案招商 。本次招商更展現專業規劃思維，將開發邏輯由「個別基地重建」升級為「街區尺度的整體規劃」 。為對接市場需求並降低風險，中心在臺北市「信義犁和案」首度採取「先找承租人、後找出資人」模式 。該案目前已鎖定醫療、社福與生醫育成產業，確保未來開發能精準對接營運方向 。今年招商計畫最具指標性的突破在於「首度跨足高雄」 。中心自 2023 年成立南部辦公室以來，深化在地需求，首案推動新興區「青年高分社及陸軍服務社案」，透過跨基地權利變換思維，活化舊都心機能，縮減都更「北熱南冷」的市場差距 。本次 9 大案件橫跨教育、住宅、產業與公共服務面向，展現中心專業規劃量能 ：自 2018 年成立以來，國家住都中心累計推動公辦都更招商 18 案，投資金額高達 1,028 億元 。次長董建宏強調，中央將透過國家力量與信用，結合都更政策與「婚育宅」理念，為民眾打造「在地安養」的優質宜居環境 。